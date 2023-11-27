在地老饕出手了！台南牛肉湯「S級寶藏店名單」曝　眾嗨爆狂收藏

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貼文曝光後，眾人也紛紛被超完整的牛肉湯名店清單驚呆直呼，「感謝整理，立刻收藏」、「這篇要珍藏」、「台南牛肉湯尚讚」、「牛肉湯賓果」、「下次來一場牛肉湯之旅」。
📍台南牛肉湯寶藏店名單
◼台南北門總店周邊：
阿億牛肉湯-台南市中西區民權路一段1-3號
小南牛肉湯-台南市中西區大同路一段148號
◼台南金華店周邊：
鄭牛肉湯-台南市中西區金華路四段47巷2號
鬍鬚忠牛肉湯-台南市中西區民族路三段91號
康樂街牛肉湯-台南市中西區康樂街325號
石精臼牛肉湯-台南市中西區民族路二段246號
◼台南國華店周邊：
阿村牛肉湯-台南市中西區保安路41號
阿棠牛肉湯-台南市中西區尊王路93號
牛妹牛肉湯-台南市中西區保安路151號
圓環牛肉湯-台南市中西區府前路二段153號
阿輝牛肉湯-台南市中西區郡西路93號
府城牛肉湯-台南市中西區府前路二段167-2號
◼台南西門店周邊：
阿牛仔牛肉湯-台南市中西區西門路一段464號
杜氏牛肉湯-台南市南區大成路二段2號
阿滿牛肉湯-台南市南區大成路二段31號
鴻牛牛肉湯-台南市南區西門路一段593號
體育場樺哥牛肉湯-台南市南區體育路89號
◼台南崇德店周邊：
妞牛肉湯-台南市東區崇德四街6號
老田牛肉湯-台南市東區崇明路361號
大頭牛肉湯-台南市東區崇德路636號
善化牛肉湯-台南市東區崇德路777號
苏牛肉湯-台南市東區崇德路686號
品億牛肉湯-台南市東區中華東路三段250號
◼台南公園店周邊：
西羅店牛肉湯-台南市北區公園南路98號
◼台南郡平店周邊：
阿英牛肉湯-台南市安平區郡平路157號
◼台南東寧店周邊：
鴻牛牛肉湯-台南市東區東寧路430號
文章牛肉湯-台南市東區東寧路449號
億哥牛肉湯-台南市東區裕農路574號
除此之外，在2022台南米其林必比登推介中，有3家牛肉湯被列入名單，分別是康樂街牛肉湯、東門路上無名新鮮牛肉湯、尚好吃牛肉湯，2023年則新增了西羅殿牛肉湯。4間店都吸引了許多在地老饕及觀光客造訪，是米其林認證的優質牛肉湯店家。
📍台南米其林必比登推介牛肉湯
康樂街牛肉湯-台南市中西區康樂街325號
無名新鮮牛肉湯-台南東區東門路二段51號
尚好吃牛肉湯-台南市北區北安路一段6號
西羅殿牛肉湯-台南市北區公園南路98號