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在地老饕出手了！台南牛肉湯「S級寶藏店名單」曝　眾嗨爆狂收藏

▲為了力挺在地美食，在地小吃臉書粉專昨日就列出28間「台南牛肉湯寶藏店名單」，還清楚附上完整地址。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣番薯丸-手作地瓜球（品牌總部）」）
▲為了力挺在地美食，在地小吃臉書粉專昨日就列出28間「台南牛肉湯寶藏店名單」，還清楚附上完整地址。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣番薯丸-手作地瓜球（品牌總部）」）

記者賴禹妡／綜合報導

近日百萬網紅Cheap因在美食作家陳志東臉書貼文下方留言「我竟然看到有人說我們牛肉湯不輸日本A5和牛」，引起許多在地人不滿出征，也讓台南牛肉湯再度成為熱門話題。而臉書粉專「台灣番薯丸-手作地瓜球（品牌總部）」為了力挺在地美食，昨（26）日就列出28間「台南牛肉湯寶藏店名單」，還清楚附上完整地址，怒喊「乖乖去吃完台南溫體牛再來跟我戰A5和牛啦」，貼文曝光後立即讓眾人嗨爆直呼：「感謝整理，立刻收藏！」 

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臉書粉專「台灣番薯丸-手作地瓜球（品牌總部）」昨日，就列出「台南牛肉湯寶藏店名單」，總共有28間牛肉湯店按照區域排序，並寫下「越想越氣，台南溫體牛肉湯沒有在跟你開玩笑的，乖乖去吃完台南溫體牛再來跟我戰A5和牛啦」。 

貼文曝光後，眾人也紛紛被超完整的牛肉湯名店清單驚呆直呼，「感謝整理，立刻收藏」、「這篇要珍藏」、「台南牛肉湯尚讚」、「牛肉湯賓果」、「下次來一場牛肉湯之旅」。 

▲臉書粉專列出「牛肉湯寶藏店名單」，總共有28間牛肉湯店按照區域排序。（圖／記者賴禹妡攝）
▲在地小吃臉書粉專列出「台南牛肉湯寶藏店名單」，總共有28間牛肉湯店按照區域排序。（圖／記者賴禹妡攝）
📍台南牛肉湯寶藏店名單 

◼台南北門總店周邊： 

阿億牛肉湯-台南市中西區民權路一段1-3號 

小南牛肉湯-台南市中西區大同路一段148號 

◼台南金華店周邊： 

鄭牛肉湯-台南市中西區金華路四段47巷2號 

鬍鬚忠牛肉湯-台南市中西區民族路三段91號 

康樂街牛肉湯-台南市中西區康樂街325號 

石精臼牛肉湯-台南市中西區民族路二段246號 

◼台南國華店周邊： 

阿村牛肉湯-台南市中西區保安路41號 

阿棠牛肉湯-台南市中西區尊王路93號 

牛妹牛肉湯-台南市中西區保安路151號 

圓環牛肉湯-台南市中西區府前路二段153號 

阿輝牛肉湯-台南市中西區郡西路93號 

府城牛肉湯-台南市中西區府前路二段167-2號 

◼台南西門店周邊： 

阿牛仔牛肉湯-台南市中西區西門路一段464號 

杜氏牛肉湯-台南市南區大成路二段2號 

阿滿牛肉湯-台南市南區大成路二段31號 

鴻牛牛肉湯-台南市南區西門路一段593號 

體育場樺哥牛肉湯-台南市南區體育路89號 

◼台南崇德店周邊： 

妞牛肉湯-台南市東區崇德四街6號 

老田牛肉湯-台南市東區崇明路361號 

大頭牛肉湯-台南市東區崇德路636號 

善化牛肉湯-台南市東區崇德路777號 

苏牛肉湯-台南市東區崇德路686號 

品億牛肉湯-台南市東區中華東路三段250號 

◼台南公園店周邊： 

西羅店牛肉湯-台南市北區公園南路98號 

◼台南郡平店周邊： 

阿英牛肉湯-台南市安平區郡平路157號 

◼台南東寧店周邊： 

鴻牛牛肉湯-台南市東區東寧路430號 

文章牛肉湯-台南市東區東寧路449號 

億哥牛肉湯-台南市東區裕農路574號 

除此之外，在2022台南米其林必比登推介中，有3家牛肉湯被列入名單，分別是康樂街牛肉湯、東門路上無名新鮮牛肉湯、尚好吃牛肉湯，2023年則新增了西羅殿牛肉湯。4間店都吸引了許多在地老饕及觀光客造訪，是米其林認證的優質牛肉湯店家。 

📍台南米其林必比登推介牛肉湯 

康樂街牛肉湯-台南市中西區康樂街325號 

無名新鮮牛肉湯-台南東區東門路二段51號 

尚好吃牛肉湯-台南市北區北安路一段6號 

西羅殿牛肉湯-台南市北區公園南路98號

▲繼去年「尚好吃牛肉湯」、「無名新鮮牛肉湯」、「康樂街牛肉湯」之後，今年果然又有牛肉湯入選必比登，即是「西羅殿牛肉湯」。（圖／翻攝米其林官網）
▲繼2022年「尚好吃牛肉湯」、「無名新鮮牛肉湯」、「康樂街牛肉湯」之後，2023年又有台南牛肉湯入選必比登，即是「西羅殿牛肉湯」。（圖／翻攝米其林官網）

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