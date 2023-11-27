起床不要摺棉被！竟變塵蟎繁殖天堂 專家曝正確「寢具清潔法」
台灣因氣候及地理位置影響環境潮濕，不少民眾有過敏問題，對此林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就指出，可以透過正確的寢具清潔方式，來達到一夜好眠。她建議除了定期清洗床單、棉被及枕頭套，睡醒也記得不要急著摺棉被，避免濕氣堆積，成為塵蟎快速繁殖的溫床。
記者賴禹妡／綜合報導
譚敦慈在《康健雜誌》專欄中表示，她規定家中成員洗澡前不可以上床，也盡量別接觸到枕頭及棉被，自己更是天天洗頭，避免寢具被外面的髒污及灰塵污染。譚敦慈也會每天睡前在枕頭鋪上乾淨毛巾，隔天起床再隨手拿去洗，而不同材質的枕頭有不同保養方式，建議大家先查看枕頭標籤是否能清洗。
譚敦慈也提醒，洗完頭一定要吹乾再躺床，否則濕氣會殘留在枕頭上，增加黴菌滋生。除此之外，起床也別急著著摺棉被，應該先將棉被翻過來，並讓原本悶在內側的那面朝外攤開，使裡頭濕氣完整蒸發，否則會將濕氣包覆在被子內，成為塵蟎快速繁殖的溫床。
許多人喜歡將棉被、枕頭拿到太陽下曝曬殺菌，譚敦慈建議盡量不要這樣做，因為空氣中的懸浮微粒會落在寢具上，尤其現在空氣品質不穩定，反而容易越曬越髒，若真的想曬，就要檢測一下當天空氣品質的狀況。另外，她也提醒大家要定期將床單、棉被及枕頭套拿去清洗、烘乾殺菌，也可以每天使用滾輪及塵蟎機將寢具完整吸一遍，避免塵蟎肆虐，影響睡眠品質。