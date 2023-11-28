台灣最冷門森林遊樂園公開！「單月735人造訪」　遊客評價超意外

出國網路好難選！內行激推「1方案」超穩又便宜：掃QR Code就行

▲出國購買網路有許多選擇，就有網友好奇是否該直接購買國際漫遊？對此，多數網友都推薦eSIM卡（虛擬SIM卡），不僅簡單、方便，且又便宜穩定，受到許多人青睞。（示意圖／取自Pixabay）
▲出國購買網路有許多選擇，就有網友好奇是否該直接購買國際漫遊？對此，多數網友都推薦eSIM卡（虛擬SIM卡），不僅簡單、方便，且又便宜穩定，受到許多人青睞。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

今年許多民眾出國旅遊，而外出最重要的就是手機上網功能，出國購買網路有許多選擇，就有網友好奇是否該直接購買國際漫遊？對此，多數網友都推薦eSIM卡（虛擬SIM卡），不僅簡單、方便，且又便宜穩定，只需掃描QR Code之後，完成幾步驟設定就能簡單使用，受到許多人青睞。不過，購買eSIM卡可能也隱藏陷阱，消基會就曾宣導消費者，遇到eSIM卡消費糾紛該如何自保。 

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一名網友19日在PTT發文，他以「國際漫遊應該最穩吧？」為題，表示上次跟團去北海道，花錢租了Wifi機，結果網路爛之餘，還要花時間充電，最後他直接打電話回台灣向電信公司買剩餘天數的吃到飽方案，因此他想問大家，若是不考慮實際花費，去日本該不該買國際漫遊吃到飽，「是不是比Wifi機或是Sim卡方便啊？」 

貼文曝光後，不少人都推薦eSIM卡，「eSIM卡好用，也不怕不見。目前用起來蠻順的」、「能用eSIM就不用換卡了，方便」、「eSIM掃個Qrcode就行了」、「eSIM用過後再也回不去wifi機或漫遊了」。不過，也有人推薦漫遊，「漫遊除了速度慢一些外很穩，怕的話就準備便宜的備案就好」、「不考慮花費當然是漫遊最穩啊」。 

▲「eSIM（虛擬SIM卡）」只需掃描QR Code之後，完成幾步驟設定就能簡單使用，既可省去抽換SIM卡的不便，出國時也不必使用漫遊服務。（示意圖／取自Pixabay）
▲「eSIM（虛擬SIM卡）」只需掃描QR Code之後，完成幾步驟設定就能簡單使用，既可省去抽換SIM卡的不便，出國時也不必使用漫遊服務。（示意圖／取自Pixabay）
事實上，「eSIM（虛擬SIM卡）」只需掃描QR Code之後，完成幾步驟設定就能簡單使用，既可省去抽換SIM卡的不便，出國時也不必使用漫遊服務，價格約落在台幣300元左右，視不同電信業者價格而定。不過，《NOWnews今日新聞》曾報導，消基會曾公布選購eSIM時會出現的陷阱，建議民眾出國前看好以免上當！ 

消基會董事長吳榮達曾指出，漫遊eSIM缺乏消費者保護政策，因為該服務只能上網，沒有附電話號碼，所以也就不需要被規管；加上消費者購買時，僅需要掃描QRcode即可綁定eSIM，不少業者就趁機鑽此漏洞。 

吳榮達呼籲，相關單位應對於eSIM這種新型科技上市販售，做出行政指導。也同時喊話業者，應有能力從國外電信上查詢售出的eSIM是否有流量，對於主張無法上網的消費者，應有合理的退費機制。

至於消費者不慎遇到此類狀況該如何自保？吳榮達指出消費者可先注意「電信業者口碑如何、到當地的普及率為何」，提早做功課以免到當地開天窗；第二，現在僅有部分漫遊eSIM可以指定起始日，消費者要特別注意是否「起始日就是使用日」。 

第三則要注意「流量用完後的狀況」，不過目前市售eSIM都有標清楚是販售幾日流量，只要注意萬一流量真的用完是否還能上網即可；最後，若家庭出遊需要熱點分享，有些電信業者會將eSIM熱點分享功能關閉，建議是先確認能否之元個人熱點，以免到時整團都無法上網。 

▲購買eSIM卡可能也隱藏陷阱，消基會就曾宣導消費者，遇到eSIM卡消費糾紛該如何自保。 （示意圖／翻攝pixabay）
▲購買eSIM卡可能也隱藏陷阱，消基會就曾宣導消費者，遇到eSIM卡消費糾紛該如何自保。 （示意圖／翻攝pixabay）

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