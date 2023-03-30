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連假出國eSIM上網超流行！消基會揭陷阱　3點確認可自保

▲清明連假將至，國人最愛的日韓近期也針對流行疫情管控政策開放不少，許多民眾早已紛紛安排出國旅遊。（示意圖／記者汪睿琦攝）
▲清明連假將至，國人最愛的日韓近期也針對流行疫情管控政策開放不少，許多民眾早已紛紛安排出國旅遊。（示意圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

隨著清明5天連假到來，加上南韓4月起1年內免K-ETA、日本將在5月全面降級新冠肺炎，許多民眾早已迫不及待紛紛安排出國去走走。不過想在國外輕鬆上網，漫遊服務就成了消費者選購焦點，漫遊服務百百種，現今又多了「eSIM（虛擬SIM卡）」新選擇，比起過去舊式SIM卡方便許多。為提供消費者更安全的選購環境，消基會今（30）日公布選購eSIM時會出現的一大陷阱，相當實用建議收藏，出國前看好以免上當！

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消基會指出，有感於許多消費者添購eSIM作為出國時的上網工具，因此特別於3月下旬隨機進行網路調查，提供消費者參考。調查顯示，市售eSIM依使用天數、流量等因素，價位有所不同，例如消基會特別指出「日本eSIM iPhone專用」、「日本上網吃到飽」採樣商品中，價格分別從1天169元、10天499元甚至到30天849元不等，價位相當有競爭力，建議消費者視使用情況，貨比三家。

▲吳榮達發現，「沒有完善的退費機制」最為嚴重，研判原因應是漫遊eSIM只能上網，沒有附電話號碼，所以也就不需要被規管。（圖／消基會提供）
▲吳榮達發現，「沒有完善的退費機制」最為嚴重，研判原因應是漫遊eSIM只能上網，沒有附電話號碼，所以也就不需要被規管。（圖／消基會提供）
綜合調查結果，消基會董事長吳榮達今就坦言，「該項新型態服務中缺乏消費者保護政策，值得主管機關因應與要求業者改正」，其中吳榮達發現，「沒有完善的退費機制」最為嚴重，研判原因應是漫遊eSIM只能上網，沒有附電話號碼，所以也就不需要被規管；加上消費者購買時，僅需要掃描QRcode即可綁定eSIM，不少業者就趁機鑽此漏洞。

吳榮達指出，調查結果顯示大部分採樣商品都標示「下單完成並收到QRcode後恕不退費」、「eSIM一旦售出，不論原因，概不退換」，11項採樣商品中竟只有1家標明「使用期限內，卡片破損無法辨識，或因其他非人為因素，造成卡片完全無法使用，經查該卡序號並無任何流量產生，可依照流程辦理退費」。

吳榮達呼籲，相關單位應對於eSIM這種新型科技上市販售，做出行政指導。也同時喊話業者，應有能力從國外電信上查詢售出的eSIM是否有流量，對於主張無法上網的消費者，應有合理的退費機制。

▲消費者在購買eSIM前，可先做好4大功課，包括電信業者口碑及普及率、起始日是否就是使用日、是否能熱點分享、流量用完後的狀況為何。（示意圖／翻攝台灣蘋果官網）
▲消費者在購買eSIM前，可先做好4大功課，包括電信業者口碑及普及率、起始日是否就是使用日、是否能熱點分享、流量用完後的狀況為何。（示意圖／翻攝台灣蘋果官網）
至於消費者不慎遇到此類狀況該如何自保？吳榮達指出消費者可先注意「電信業者口碑如何、到當地的普及率為何」，提早做功課以免到當地開天窗；第二，現在僅有部分漫遊eSIM可以指定起始日，消費者要特別注意是否「起始日就是使用日」。

第三則要注意「流量用完後的狀況」，不過目前市售eSIM都有標清楚是販售幾日流量，只要注意萬一流量真的用完是否還能上網即可；最後，若家庭出遊需要熱點分享，有些電信業者會將eSIM熱點分享功能關閉，建議是先確認能否之元個人熱點，以免到時整團都無法上網。

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