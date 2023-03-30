連假出國eSIM上網超流行！消基會揭陷阱　3點確認可自保

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綜合調查結果，消基會董事長吳榮達今就坦言，「該項新型態服務中缺乏消費者保護政策，值得主管機關因應與要求業者改正」，其中吳榮達發現，「沒有完善的退費機制」最為嚴重，研判原因應是漫遊eSIM只能上網，沒有附電話號碼，所以也就不需要被規管；加上消費者購買時，僅需要掃描QRcode即可綁定eSIM，不少業者就趁機鑽此漏洞。
吳榮達指出，調查結果顯示大部分採樣商品都標示「下單完成並收到QRcode後恕不退費」、「eSIM一旦售出，不論原因，概不退換」，11項採樣商品中竟只有1家標明「使用期限內，卡片破損無法辨識，或因其他非人為因素，造成卡片完全無法使用，經查該卡序號並無任何流量產生，可依照流程辦理退費」。
吳榮達呼籲，相關單位應對於eSIM這種新型科技上市販售，做出行政指導。也同時喊話業者，應有能力從國外電信上查詢售出的eSIM是否有流量，對於主張無法上網的消費者，應有合理的退費機制。
至於消費者不慎遇到此類狀況該如何自保？吳榮達指出消費者可先注意「電信業者口碑如何、到當地的普及率為何」，提早做功課以免到當地開天窗；第二，現在僅有部分漫遊eSIM可以指定起始日，消費者要特別注意是否「起始日就是使用日」。
第三則要注意「流量用完後的狀況」，不過目前市售eSIM都有標清楚是販售幾日流量，只要注意萬一流量真的用完是否還能上網即可；最後，若家庭出遊需要熱點分享，有些電信業者會將eSIM熱點分享功能關閉，建議是先確認能否之元個人熱點，以免到時整團都無法上網。