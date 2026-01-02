我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin是天生歌姬，但私下個性很傻大姐，反差萌讓她圈粉無數。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

A-Lin在台東跨年金句連發，愛喝酒的她還不斷找理由想多幾杯，和縣長的對話還有超ㄎㄧㄤ發言都逗樂觀眾。有不少人好奇，很會唱一些悲苦情歌的A-Lin，為什麼私下會這麼好笑，除了她天生的幽默感之外，零包袱和反差萌是一大關鍵，10年前她就曾上《康熙來了》，講了一個戴著眼鏡睡覺的爛故事，把蔡康永笑到岔氣，猛虧她，「這有什麼好講的！」A-Lin剛出道時曾上過《康熙來了》，該集是聊明星的近視故事，她分享有一天睡著的時候眼鏡忘記拿掉，醒來睜開眼睛發現自己突然看得好清楚，以為近視好了，結果只是忘記把眼鏡拿掉。故事講完，蔡康永笑到岔氣，「這有什麼值得講的！妳給我交代一下！」A-Lin會近視的故事也非常幽默，身為原住民，從小的生活環境好山好水，但A-Lin太喜歡那種戴起眼鏡看起來很聰明的樣子，於是都會關燈看書，後來真的近視之後，因為太常忘記眼鏡放在哪，就改戴隱形眼鏡。A-Lin從出道至今，一直保持的幽默風趣的個性，她之所以會被認為很好笑，是因為她明明很會唱情歌，還是悲情的路線，但私下傻大姐的個性有強烈的反差感，加上她完全沒有偶像包袱、反應又快。就像她在台東跨年上，一直逼縣長給預算，又不給她時間發言，對著她說，「妳好像只有幾秒哦！」完全不官腔又真實的個性，深受粉絲喜愛。