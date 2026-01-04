我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴愛玲飆高音，台下觀眾沒在怕。（圖／台東縣政府提供）

戴愛玲去年跨年在台東開唱，在台上一個人演唱〈千年之戀〉讓觀眾全嗨翻，有人在Threads上分享演唱片段，直呼當時聽到戴愛玲要一個人唱這首歌時，本來還有點擔心信的部分要怎麼辦，下一秒台東的觀眾直接讓他安心了，大合唱簡直不輸專業歌手，還有人開玩笑說，該不會以後去台東跨年要先考音準吧。戴愛玲去年跨年在台東演唱與信的歌曲〈千年之戀〉，高音、轉音，完美到令人起雞皮，有人在社群平台上分享，本來擔心信的部分會沒人唱，結果戴愛玲把信的部分交給台下觀眾，當所有人一開口，整齊的音律讓人起雞皮，讓原PO直呼，「台東的觀眾證明我多慮了，整場都好強！」戴愛玲還清唱〈對的人〉，觀眾也跟著一起哼唱，高音依舊是完美飆上去，不只是戴愛玲，A-Lin在演唱〈失戀無罪〉時，也把副歌給台下觀眾發揮，歌詞中「我對於人性早有預備，還不算太黑」是真假音轉換的關鍵地方，很多人在KTV都會唱破音，但在大合唱中，完全沒有任何破綻，還有人開玩笑喊，「不會以後去台中跨年要考音準吧」、「對台東人來說，轉音比轉車簡單」、「不會唱歌的人真的不能去台東場欸」。