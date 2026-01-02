我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹帶領眾星一起回家鄉台東嗨唱，直接唱到半夜1點半超離譜，被網友公認是今年全台灣最強跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）

縣長不敵「大E人」氣場 悄悄撤退引討論

A-Lin日前擔任台東跨年晚會壓軸嘉賓，不僅以震撼全場的渾厚嗓音連唱多首經典代表作，更以其獨特的「Lin式幽默」橫掃全場，其中和縣長饒慶鈴的互動也成為焦點，A-Lin嗨過頭，要縣長長話短說，「妳只有幾秒」。而當真正倒數的時候，張惠妹突然發現縣長不見，桑布伊還開玩笑說縣長掉下去了，有網友公開完整畫面，原來饒慶鈴在講完話就小碎步離開，把舞台還給歌手。在倒數煙火綻放的興奮時刻，女兒 A-Lin情緒完全沸騰，在台上忘情高喊「帶我走」，就在張惠妹準備向觀眾祝賀新年時，轉頭卻發現原本站在台上的台東縣長饒慶鈴不見蹤影，驚訝問道：「欸，縣長怎麼不見了？」一旁的嘉賓桑布伊隨即幽默補刀：「縣長掉下去啦！」這番超直白的對話讓阿妹忍不住大讚：「台東怎麼這麼厲害啦！」這一幕隨即在社群平台 Threads 引發瘋傳，網友形容現場簡直「完全失控但又超好笑」。隨著討論熱度攀升，有網友上傳完整片段解謎，原來縣長在致詞結束後，並未驚動眾人，而是踏著輕快的小步伐悄悄「撤退」，有人笑說連縣長都招架不住E人的舞台。