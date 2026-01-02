我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin、戴愛玲、張惠妹合體喝到凌晨4點，粉絲笑翻虧根本烈酒女團。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin去年在台東跨年晚會上展現超強主持功力，不僅連唱好幾首經典歌曲，串場的talking也把觀眾逗樂，即便已經過了2天仍在社群上有高度討論。A-Lin在台上和粉絲相約2026跨年，轉頭馬上跟台東縣長饒慶鈴要預算，讓網友大笑，「真的很敢講！」A-Lin在跨年晚會上問粉絲，「如果每年都有這樣的跨年，你們都會來嗎？」粉絲熱情喊，「會！」A-Lin反應超快，直接看向一旁的饒慶鈴，「麻煩縣長，今年的預算的部分。」台下的尖叫聲立刻變成笑聲，還有網友把片段PO上網，「真的很會講」、「到底喝多少 怎麼可以這麼好笑啦」、「MVP絕對是A-Lin吧」。台東2026年跨年晚會總導演由天后張惠妹擔綱，號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后一起嗨唱，封神被網友譽為是「全台灣最強跨年晚會」。然而除了表演內容之外，也有不少人好奇，拿下台東歲末活動3500萬元標案的「野聲音娛樂」資本額才20萬元，到底是什麼來頭，才知道原來這間公司的老闆娘又是張惠妹本人，旗下藝人還包括持修、Boxing等知名歌手。台東跨年陣容有Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等實力堅強的歌手，一群人接力開唱，把跨年晚會變身為戶外大型KTV場所。幕後團隊也向《NOWNEWS今日新聞》透露，張惠妹此次籌備約6、7個月，希望整體節目像是一個大party，所以才沒有邀請主持人。