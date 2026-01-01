我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹帶領眾星一起回家鄉台東嗨唱，直接唱到半夜1點半超離譜，被網友公認是今年全台灣最強跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年晚會昨（31）日在張惠妹的帶領之下，和戴愛玲、A-Lin、持修等歌手嗨炸全場，宛如大型KTV，在線收看人數高達26萬人次，在即將倒數的環節中，A-Lin還對著才剛請上台的縣長說，「妳只有幾秒哦！」一直想把縣長趕下台，但其實還有2分多鐘，不少粉絲事後在社群平台上笑喊，「是多醉！」台東跨年演唱會堪稱全台最嗨，在最後倒數環節，台東縣長饒慶鈴好不容易被請上台，結果A-Lin一直逼近她，軟性提醒，「妳只有幾秒哦。」但其實還有2分多鐘，讓粉絲笑瘋喊，「是多醉」、「姐姐的飲料給我來一點」、「第一次看到沒有長官致詞的跨年」。台東跨年演唱會總導演是張惠妹，全場沒有主持人，實力派歌手輪番上陣，A-Lin說她們下午2點就在現場，一直補妝，張惠妹說，「還一直補一些...飲料。」春風更爆料姐姐們前一晚喝到凌晨4點，把許多粉絲笑瘋。然而這次台東的跨年晚會卡司陣容，是張惠妹親自號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后，一起回家鄉陪鄉親度過2025年最後時光，陣容有Saya、桑布伊、戴愛玲、A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等實力堅強的歌手，一群人接力開唱，把跨年晚會變身為戶外大型KTV場所。