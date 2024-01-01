我是廣告 請繼續往下閱讀

台東跨年太猛！張惠妹今年擔任台東跨年晚會的總導演，由她領軍，戴愛玲、A-Lin、本土天團玖壹壹、Saya張惠春、桑布伊等人登台接力，直播在線最高飆破20萬，現場民眾嗨翻，根本大型戶外KTV，在社群平台也引來討論，春風還在Threads上爆料，「姐姐們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出。」玖壹壹在台東跨年晚會開唱，事後團員春風在Threads上爆料，「妹姐從彩排就來看，讓大家吃好住好，酒水都免錢的，我不喝酒，但我昨天看了那些姐姐們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」立馬引來熱烈討論。許多網友都留言，「原來是因為一直喝，所以一直high！今年台東場太讚啦」、「今年台東真的超神⋯在線上看都覺得好過癮」、「就是台東人自己的場」、「真的就是自己家了啊」、「好愛！可以明年繼續嗎」。台東的跨年晚會總導演是張惠妹，回到家鄉開唱，可以看出張惠妹非常放鬆、自在，大跳〈三天三夜〉也沒人管，當台上歌手把麥克風朝台下舉，台下的歌聲大到不可思議，在線觀看人次高達20萬，張惠妹還跟上「吳麗萍」風潮，唱了韓團CORTIS的〈GO!〉，現場氣氛嗨炸。張惠妹的親妹妹Saya此次在台東演出也難掩興奮心情，直呼，「每個舞台對歌手來說都是特別的，