我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由張惠妹領軍的台東跨年晚會獲得好評，最讓人意外的是整場竟然沒有請主持人，而A-Lin（如圖）在台上超強控場、金句連發的臨場反應，讓網友讚嘆是「全台MVP」。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin在昨（31）晚的台東跨年晚會中不僅帶來經典歌曲，串場主持也讓全場氣氛嗨到最高點，每三句就有一句笑點，在社群平台上被熱烈討論，當張惠妹說想要把所有歌手請上台時，A-Lin往後台看去，激動問，「飲料都已經喝完了？」還一直煩導演說，「什麼？你說我可以再喝？」有網友敲網A-Lin和張惠妹開一個節目，收視率一定會很好。張惠妹擔任台東跨年晚會總導演，全程沒有主持人，也沒有官員上台致詞，歌手輪番上陣演唱經典歌曲，現場宛如大型KTV，A-Lin尤其幽默，自爆下午2點就在現場，還一直在後台「補飲料」，更假裝聽耳機裡面的聲音，「什麼？導演你說什麼，我可以再喝嗎？哎～」尤其在即將倒數的環節中，A-Lin還對著才剛請上台的縣長說，「妳只有幾秒哦！妳要正常發揮哦」，一直想把縣長趕下台，但其實還有2分多鐘，不少粉絲事後在社群平台上笑喊，「是多醉！」進行到倒數的時候，A-Lin突然高喊，「還沒還錢的趕快！」終於等到煙火施放，迎接2026年，A-Lin又說，「再一次用尖叫聲，給我們放鞭炮的朋友！」阿妹傻眼，「鞭炮？煙火啦！」A-Lin還爆料，彩排的時候突然想起，和初戀的男友戀愛的時候，「他給我喝威士忌，在那邊。」全場再度笑炸。