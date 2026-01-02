我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（如圖）在後台一直欣賞自己的美貌。（圖／翻攝自YouTube A-Lin官方專屬頻道）

A-Lin因為前幾天在台東跨年晚會上擔任起串場主持，和張惠妹一搭一唱笑料十足，成為社群討論焦點，有人翻出她在3年前的金曲獎上的後台花絮影片，除了擔任表演嘉賓之外，同時也入圍最佳女歌手，一連換好幾套衣服，A-Lin雖然會緊張，但仍不忘記欣賞自己的美貌，一直對鏡頭說，「我真的太漂亮了。」把工作人員都逗樂。A-Lin在3年前的金曲獎上擔任表演嘉賓，一連換好多套衣服，她同樣也是入圍者，心情難免緊張，但她從一開始就不斷對鏡頭說，「受不了我的美」、「我真的太漂亮了」，還說如果得獎，要經紀人把一身華服和珠寶都買下來。雖然看起來很浮誇、搞笑，但A-Lin也認真說，當時的自己是很有元氣、健康的體態，不管什麼造型都要享受、自在，才會散發出獨特的美，鼓舞了許多粉絲。最後A-Lin也拿到最佳華語女歌手，有趣的是，當時她聽到自己名字感動到泣不成聲，媽媽在她耳邊提醒，「妳哭也要漂亮一點！」爸爸事後還說，「不可能哭，我知道妳會得獎啊！」A-Lin大學時參加過很多歌唱比賽，但都沒有得名，畢業後也當過駐唱歌手，1999年在南投教921地震受災兒童吟唱聖詩〈奇異恩典〉時被前經紀人挖掘，2006年發行了《失戀無罪》專輯後，有了天生歌姬的封號。A-Lin的老公是棒球選手黃甘霖，兩人結婚快20年，育有1女，很多人都說，A-Lin明明有著幸福的家庭，為什麼總能唱出悲情的歌曲，她自己也曾說，其實剛出道時是想當唱跳歌手，但經紀人打槍她，因為聽她唱快歌還是很想哭。