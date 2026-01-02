我是廣告 請繼續往下閱讀

▲持修唱台東跨年，開心和范曉萱（左）合照。（圖／翻攝自IG@chih_siou）

去年（2025年）的跨年晚會中，台東找來張惠妹當總導演、A-Lin、戴愛玲、持修、桑布伊等實力派歌手輪番上陣，沒有主持人，而是由這些大E人（外向人格）做串場，尤其A-Lin帶來許多笑點，但其中持修是裡面唯一的I人，臨時被老闆阿妹Cue出列，他一臉驚恐，「沒說有這個...」，讓許多人笑喊心疼持修100次！在台東的跨年晚會中，阿妹把旗下實力派歌手持修喊出列，「持修！持修，最不會說話的來，最安靜的我看可以說什麼。」持修一出列緊張到爆，「沒有說有這個...」，阿妹也被他逗樂，「沒有彩排我知道。」持修努力擠出一句，「謝謝妳帶我來台東。」還說自己本來鼻子過敏，阿妹驚訝，「來台東就好了？」持修誠實說，「還是有...但是有好一點。」許多網友看了笑喊，「很像被媽媽逼在親戚面前表演才藝」、「他感覺快嚇死」、「持修很想回家，I人的社交能量用完了」、「一種過年被長輩拉上來說吉祥話的感覺」。雖然持修話不多，但他在演場中場時，拜託大家把手機拿出來，觀眾馬上捧場將手電筒打開製造燈海，結果持修說，「打開IG或臉書追蹤我，手電筒不用開，追蹤完就可以收起來，謝謝」，把觀眾都逗樂了。持修本名廖持修，因一首〈Imma Get A New One〉在音樂平台StreetVoice連登三週冠軍，2019年發行個人專輯《房間裡的大象》，獲得金曲新人獎。持修過去以長髮造型受到關注，清秀的外型還曾被誤認是女生，持修還是一名學霸，高中就讀師大附中，放棄了直升台大的機會，後來念了國立台北教育大學，也為了音樂路中斷學業。2017年被張惠妹挖掘，根據《ETtoday》報導，持修曾分享，張惠妹非常好相處，沒有偶像包袱，更沒有老闆的架子，第一次見面就說製作人、錄音室都能給他用，持修也認為，張惠妹不只是歌手，還是藝術家。