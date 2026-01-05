我是廣告 請繼續往下閱讀

▲持修被張惠妹叫出列發言，讓身為I人的他崩潰喊「沒說有這個」，許多粉絲都說他超像過年被叫出來說吉祥話的小孩。（圖／翻攝自IG@chih_siou）

去年跨年晚會中，台東場由張惠妹擔任總導演，請來A-Lin、戴愛玲、范曉萱、持修、桑布伊等歌手輪番演唱，成為討論度最高的縣市，許多人說看完台東場驗證一件事，只要歌手全是E人（外向型人格）就不用主持人，但持修就不是了，身為大I人的他，在老闆阿妹唱〈三天三夜〉時，被發現站在原地拍手，試圖融入大家卻還是有點尷尬，還被范曉萱發現，讓許多粉絲笑喊，「看這孩子被嚇得，一臉想下班。」持修是張惠妹旗下歌手，此次和老闆一同到台東開唱，可愛又親和的表現圈粉無數，不過他在所有歌手上台飆唱〈三天三夜〉時，似乎有點招架不住姐姐們的瘋狂，被發現站在原地拍手，雖試圖想跟著跳起來，但仍宣告失敗，還被范曉萱發現，示意要他「嗨起來」，把持修弄得更尷尬了。許多網友看到這一幕，忍不住分享，「看把孩子嚇得」、「一臉就是，曉萱姐，我想下班」、「I人想回家」、「超好笑，完全不知道姐姐們要幹嘛」、「I人果然是E人的玩具」。不過其實持修自己演唱時，和台下互動也滿有趣，他要觀眾把手機拿起來，大家以為是要開手電筒，結果他說，「打開臉書或是IG追蹤我，就可以收起來了，手電筒不用開。」還問台下，「喝醉的舉手！還沒喝醉的舉手！」臨時被老闆阿妹Cue出列，他一臉驚恐，「沒說有這個...」，讓許多人笑喊心疼持修100次。持修本名廖持修，因一首〈Imma Get A New One〉在音樂平台StreetVoice連登三週冠軍，2019年發行個人專輯《房間裡的大象》，獲得金曲新人獎。持修過去以長髮造型受到關注，清秀的外型還曾被誤認是女生，持修還是一名學霸，高中就讀師大附中，放棄了直升台大的機會，後來念了國立台北教育大學，也為了音樂路中斷學業。2017年被張惠妹挖掘，根據《ETtoday》報導，持修曾分享，張惠妹非常好相處，沒有偶像包袱，更沒有老闆的架子，第一次見面就說製作人、錄音室都能給他用，持修也認為，張惠妹不只是歌手，還是藝術家。