A-Lin因為在去年的台東跨年晚會上展現幽默主持功力，深獲粉絲好評，即便已經過了3天依舊是話題，有不少網友翻出她過去在演唱會上的行徑，有次興致來了開放歌迷點歌，歌迷點〈我都記得〉，結果A-Lin一臉懵，還反問，「我的歌？」最後是粉絲開口唱，她才接著唱下去。

▲有觀眾向文化部建議，應該找A-Lin接下第37屆金曲獎頒獎典禮主持棒，稱天后是被歌手耽誤的主持人。（圖／A-Lin IG@lulin168）
A-Lin忘記自己的歌　演唱會也要喝

A-Lin某一年開演唱會，臨時起意讓歌迷點歌，結果歌迷點了〈我都記得〉，A-Lin一臉困惑，想了半天之後問，「我都記得？是我的歌？」還要歌迷唱一句提醒她，最後歌迷真的唱了，A-Lin「跟唱」之後喚起回憶，最後依舊宣告失敗，有一半都用哼的。

A-Lin也解釋，會忘記是因為這首歌比較冷門，很少唱所以真的很常不記得有這首歌。除了這場演唱會之外，還有次A-Lin穿著銀色亮片衣服，手上拿著香檳，自嘲很像非常漂亮的丈母娘上台敬酒。

A-Lin當場演起情境劇，說起原住民式台語，「拿起你們的就北（酒杯），乾一下哦」。接著還說，「我不喝水了，我要喝一些微醺的飲料，KTV嘛，放鬆吧！」還自爆在後台已經乾了一杯又一杯。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

