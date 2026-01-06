我是廣告 請繼續往下閱讀

▲持修25歲拿金曲新人，感謝張惠妹栽培。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲持修被張惠妹叫出列發言，讓身為I人的他崩潰喊「沒說有這個」，許多粉絲都說他超像過年被叫出來說吉祥話的小孩。（圖／翻攝自IG@chih_siou）

▲持修長髮造型加上清秀五官，曾被誤認是女生。（圖／翻攝自IG@chih_siou）

30歲新生代歌手持修在去年的台東跨年晚會上，被老闆張惠妹（阿妹）Cue出場分享到台東的感受，他說自己原本有過敏，但到台東之後「還是有一點」，超誠實反應讓他爆紅，而持修其實是高材生，為了音樂夢放棄念台大的機會，25歲就拿到金曲新人。持修本名廖持修，因一首〈Imma Get A New One〉在音樂平台StreetVoice連登三週冠軍，2019年發行個人專輯《房間裡的大象》，獲得金曲新人獎。持修過去以長髮造型受到關注，清秀的外型還曾被誤認是女生，持修還是一名學霸，高中就讀師大附中，放棄了直升台大的機會，後來念了國立台北教育大學，也為了音樂路中斷學業。2017年被張惠妹挖掘，根據《ETtoday》報導，持修曾分享，張惠妹非常好相處，沒有偶像包袱，更沒有老闆的架子，第一次見面就說製作人、錄音室都能給他用，持修也認為，張惠妹不只是歌手，還是藝術家。當時持修在金曲舞台上大喊，「好爽！我從17歲就開始等這天，每天洗澡都在想致詞。」感謝張惠妹把他當家人，還稱張惠妹為「老大」。在台東的跨年晚會中，阿妹把持修喊出列，「持修！持修，最不會說話的來，最安靜的我看可以說什麼。」持修一出列緊張到爆，「沒有說有這個...」，阿妹也被他逗樂，「沒有彩排我知道。」持修努力擠出一句，「謝謝妳帶我來台東。」還說自己本來鼻子過敏，阿妹驚訝，「來台東就好了？」持修誠實說，「還是有...但是有好一點。」許多網友看了笑喊，「很像被媽媽逼在親戚面前表演才藝」、「他感覺快嚇死」、「持修很想回家，I人的社交能量用完了」、「一種過年被長輩拉上來說吉祥話的感覺」。不僅如此，在阿妹唱〈三天三夜〉時，持修只是原地小跳躍拍手，還一臉尷尬，范曉萱轉頭發現他沒在狀態內，還示意要他「嗨起來」，讓許多粉絲笑喊，「看這孩子被嚇得，一臉想下班。」雖然持修話不多，但他在演唱中場時，拜託大家把手機拿出來，觀眾馬上捧場將手電筒打開製造燈海，結果持修說，「打開IG或臉書追蹤我，手電筒不用開，追蹤完就可以收起來，謝謝」還問台下，「喝醉的舉手！還沒喝醉的舉手！」把觀眾都逗樂。