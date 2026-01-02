我是廣告 請繼續往下閱讀

「這個野聲音娛樂公司這次是台東跨年的執行單位，資本額才20萬元，如何可以拿到這麼大的跨年標案？」

▲台東跨年晚會封神，執行公司「野聲音娛樂」也被網友討論，資本額20萬的公司如何拿下3500萬的標案。（圖/台灣公司網）

台東跨年太強！執行公司「野聲音娛樂」老闆就是張惠妹

都能清楚看到上面介紹直接寫「我們的老闆是張惠妹」，旗下藝人還包括Boxing 、持修、葛西瓦、安那、Barco等藝人團體。

▲野聲音娛樂在社群簡介上就有明白提到，「我們的老闆是張惠妹」，原來這間公司也是阿妹的！（圖/野聲音娛樂IG）

據了解，野聲音娛樂是由張惠妹的經紀人陳鎮川所創立，公司登記的地址跟阿妹創立的「聲動娛樂」甚至相同

▲這次台東跨年是由阿妹的兩間公司「野聲音娛樂」以及「聲動娛樂」共同製作。（圖/YT@台東縣政府）

台東跨年打敗六都跨年晚會！「張惠妹模式」成致勝關鍵

最大關鍵其實就是在於「張惠妹模式」，沒有設立主持人的隨性派、不插入商業廣告、沒有政客超長的致詞流程，把一切回歸給音樂

▲張惠妹帶領眾星一起回家鄉台東嗨唱，直接唱到半夜1點半超離譜，被網友公認是今年全台灣最強跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）

阿妹本身就是自帶主持功力的歌手，跟台下觀眾聊天一流，歌唱實力更不用說，每每看完都讓人意猶未盡