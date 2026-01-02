台東2026年跨年晚會總導演由天后張惠妹擔綱，號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后一起嗨唱，封神被網友譽為是「全台灣最強跨年晚會」。然而除了表演內容之外，也有不少人好奇，拿下台東歲末活動3500萬元標案的「野聲音娛樂」資本額才20萬元，到底是什麼來頭，才知道原來這間公司的老闆娘又是張惠妹本人，旗下藝人還包括持修、Boxing等知名歌手。
台東2026跨年晚會榮登「全台最頂」稱號，不少人都知道總導演由阿妹出任，但同時也好奇是什麼公司能把晚會辦得如此出色，好奇在社群詢問「這個野聲音娛樂公司這次是台東跨年的執行單位，資本額才20萬元，如何可以拿到這麼大的跨年標案？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的猛欸，明年可以繼續給這間公司辦嗎？」、「查了去年的招標公告，2025年7月公告、9月開標，真的很強」、「老闆又是張惠妹自己欸！IG上面都有寫」、「這也是阿妹的公司吧，只能說真的風格太鮮明了，執行力才是最重要的，無關資本額多寡」、「超強！希望明年台東還會有TAT，今年沒有朝聖到」。
台東跨年太強！執行公司「野聲音娛樂」老闆就是張惠妹
而實際查詢這間「野聲音娛樂」背景，發現公司登記資本額為20萬元，代表人是張晴。在IG或者臉書頁面上，都能清楚看到上面介紹直接寫「我們的老闆是張惠妹」，旗下藝人還包括Boxing 、持修、葛西瓦、安那、Barco等藝人團體。
據了解，野聲音娛樂是由張惠妹的經紀人陳鎮川所創立，公司登記的地址跟阿妹創立的「聲動娛樂」甚至相同，這回在台東跨年聯合製作表演內容，在直播結束的感謝字卡都能看到，只能說阿妹出品就是品質保證，已經有人在敲碗希望2027台東跨年晚會還會是同樣公司製作，連藝人柯震東都在Threads表示：「我明年要去台東跨年！東！帶我走！」笑翻許多粉絲。
台東跨年打敗六都跨年晚會！「張惠妹模式」成致勝關鍵
至於台東跨年這次沒請韓團、煙火也不是最為精彩為何可以在全台跨年脫穎而出，最大關鍵其實就是在於「張惠妹模式」，沒有設立主持人的隨性派、不插入商業廣告、沒有政客超長的致詞流程，把一切回歸給音樂，讓出演的明星歌手跟粉絲互動感十足，選曲貼近台下觀眾又能大合唱，是一場超大型的跨年音樂饗宴。
《NOWNEWS》記者也曾經看過阿妹演唱會2次，阿妹本身就是自帶主持功力的歌手，跟台下觀眾聊天一流，歌唱實力更不用說，每每看完都讓人意猶未盡，這回台東跨年又跟A-Lin一起在結尾主持，妙語如珠，讓氣氛一路推到最高點，這種免錢還能看到雙天后合體，被封為2026最強跨年晚會真的實至名歸，期待今年底台東還能有這麼精彩的跨年活動，讓更多人可以前往朝聖啦！
資料來源：台灣公司網、野聲音娛樂IG
