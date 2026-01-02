我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃甘霖（左）目前任職於中華職棒台鋼雄鷹，是外野兼跑壘教練。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲副總統蕭美琴（如圖）熱愛職棒，更是黃甘霖的頭號粉絲。（圖／中華職棒提供）

▲A-Lin日前在台東跨年演唱會上身穿皮草大衣亮相，氣勢十足。（圖／台東縣政府提供）

42歲的金曲歌后A-Lin（黃麗玲）日前在台東跨年演唱會的精采表現讓她再度翻紅，A-Lin的老公黃甘霖也連帶引發討論。黃甘霖曾效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅並擔任總教練一職，他更是副總統蕭美琴的頭號偶像。多年前黃甘霖與A-Lin相識於酒吧，A-Lin那時還沒走紅，黃甘霖光聽歌聲就對女神一見傾心，身為盜壘王的他，更用一句「小心我盜走了你的心」，成功追到老婆。A-Lin正式出道前，曾在酒吧駐唱多年，因此認識了黃甘霖。當時黃甘霖愛上A-Lin的歌聲，並對女神展開追求，才認識沒多久就發揮幽默感，對A-Lin說：「小心我盜走了你的心」，讓A-Lin對他印象深刻，答應祕密交往。不過由於黃甘霖當時是獅隊當紅炸子雞，忙於球賽，只能於A-Lin長期維持遠距離，因此兩人戀愛時吃了不少苦頭。所幸A-Lin與大她9歲的黃甘霖最後還是修成正果，在2007年結婚，並生下1女。據說黃甘霖私下與A-Lin相處時非常浪漫，還曾對A-Lin告白：「雖然妳唱歌賺很多錢，但感情生活不能是空洞，就讓我來彌補這個洞」。而黃甘霖不僅是A-Lin的老公，更是副總統蕭美琴的偶像！蕭美琴2003年在中華隊榮獲亞錦賽亞軍的慶功宴上，不僅擁抱黃甘霖，還送上香吻，更擁有黃甘霖的球衣。在黃甘霖沒入選奧運棒球名單，陷入低潮時，蕭美琴受訪更一度低頭、眼眶泛淚，可見她有多愛這個偶像，兩人甚至一度被誤會是情侶。不過在黃甘霖認愛A-Lin後，蕭美琴也大方送上祝福，更直言：「我去年（指2006年）就知道了！甘蔗（黃甘霖）有一天跟我說他和歌手交往，我沒問是誰。」她也笑說希望黃甘霖可以帶A-Lin給她認識。但A-Lin近年與黃甘霖幾乎沒有公開互動，頻頻被傳婚變。2023年A-Lin拿下金曲獎時，激動在台上感謝家人朋友，卻唯獨沒感謝黃甘霖，讓外界更加認為夫妻婚姻破裂。對此，A-Lin當時在慶功宴上解釋，「有啦！家人就包括（老公）了」，更笑說自己對黃甘霖是愛在心裡口難開，要大家別再追問；不知A-Lin是真的害羞，還是藉此巧妙避談夫妻關係，兩人的婚姻現況讓外界霧裡看花。