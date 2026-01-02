金曲歌后A-Lin（黃麗玲）日前在台東跨年演唱會上，合體「妹神」張惠妹，不僅一起表演，還在舞台上搞笑主持，逗趣發言超級圈粉。而A-Lin過往搞笑片段也被粉絲挖出，她說自己之前在美國旅遊要買酒時，居然被店員要求看ID，要確認她是否已經成年，A-Lin這時直接亮出護照，真實年齡嚇壞店員，她更用英文補了一句：「Yes, I’m your mom.（我是你媽媽）」，讓人笑翻。
A-Lin美國買酒被問年紀 當場對店員喊：我是你媽
A-Lin去年10月帶著師妹琟娜VERNA一起上AmazingTalker的網路節目《驚奇玩起來》，分享兩人之前到美國朝聖音樂節的難忘回憶。A-Lin笑說當時一行人打算去買酒，沒想到竟被店員當成未成年，A-Lin自豪笑說：「我最喜歡這個部分」，她當下火速出示證件，證明年紀，讓店員看傻了眼，不停直呼：「No way!（不可能）」
被店員當成未成年的A-Lin其實已經42歲，但她外型看起來還是相當凍齡，也難怪美國店員難以置信。A-Lin這時還搞笑回了對方一句：「Yes, I’m your mom.（我是你媽媽）」，讓節目上的眾人聽到後也全部笑翻，只能說天后的幽默感是刻在基因裡的。該片段近日也被網友再度挖出回味，笑讚A-Lin「就愛這個調調」。
A-Lin台東跨年笑料不斷！還敢警告饒慶鈴
而A-Lin在台東跨年演唱會上也創造不少經典笑料，要倒數時許多藝人上台集合，隊伍被打亂，A-Lin當場管秩序，大喊：「雖然我們沒有彩排，你們還是要站好啦，我們以中央山脈為主」，還有縣長饒慶鈴壓線登台時，A-Lin還警告她：「縣長，你好像只有幾秒喔，你要正常發揮喔」。另外最後放煙火時，A-Lin也笑說：「尖叫聲，留給我們放鞭炮的朋友」，結果秒被糾正：「是煙火啦」，笑料不斷。
影片來源：驚奇玩起來YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！