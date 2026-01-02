3大高音天后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲、張惠妹（阿妹）日前在台東的跨年演唱會上齊聚，不僅帶來精彩表演，在台上的聊天環節更是笑料噴發，逗得現場、線上觀眾全都笑翻。事後更有網友發文，大讚3人合體氣勢簡直媲美韓國熱門虛擬女團「獵魔女團」，但911春風事後爆料，「姐姐們前晚喝到凌晨4點」，讓粉絲因此開玩笑直呼3人應該是「烈酒女團」才對。

▲台東跨年晚會有aMEI、A-Lin兩位天后坐鎮，成為全台關注度最高的跨年晚會。（圖／Youtube＠臺東縣政府 Taitung County Government）
▲台東跨年晚會有戴愛玲（左起）、A-Lin、阿妹等天后坐鎮，成為全台關注度最高的跨年晚會。（圖／Youtube＠臺東縣政府 Taitung County Government）
A-Lin、戴愛玲、張惠妹喝到凌晨　粉絲笑讚：烈酒女團

A-Lin、戴愛玲、張惠妹都有原住民血統，這次回到家鄉台東開唱，更是火力全開，不僅高音飆到停不下來，在台上的互動也超有幽默感，讓現場氣氛熱鬧宛如大型戶外KTV。A-Lin更搞笑翻唱〈娜魯灣情歌〉，把歌詞用諧音改成：「那魯灣（one）、那魯two、那魯three，那魯seven eleven（7-11）」，該畫面甚至被做成梗圖在網路上瘋傳。

天后的精采表現也上全台民眾的社群都被台東跨年演唱會的畫面洗版，更有人因此大讚A-Lin、戴愛玲、張惠妹合體，根本就是「獵魔女團」，不過也有粉絲搞笑稱，比起「獵魔女團」，3位天后更像「烈酒女團」。因為911成員春風爆料，在演出前：「那些姐姐們喝到凌晨4點」，可見天后們酒量也不輸肺活量。

▲春風爆料阿妹喝到凌晨4點。（圖／翻攝自Threads＠911_eo）
▲春風爆料阿妹、戴愛玲、A-Lin等前輩，演出前晚還喝酒喝到凌晨4點。（圖／翻攝自Threads＠911_eo）
張惠妹大唱「吳麗萍搭丟賽」　全場笑翻

另外，阿妹在與葛仲珊一起合唱〈前進烏托邦〉前，還把前奏混合韓團CORTIS的出道曲〈GO!〉，唱出空耳歌詞「吳麗萍你好像搭丟賽」，搞笑翻唱讓全場民眾除了大笑，尖叫聲同樣不間斷。

「獵魔女團」出處在此！〈Golden〉紅遍全球

而所謂的「獵魔女團」出自Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》，該片在去年於串流平台上映後備受好評，片中打造3人虛擬女團HUNTR/X，並推出單曲〈Golden〉、〈Takedown〉等。其中〈Golden〉一曲紅遍全球，更登上告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）成為冠軍歌曲。

▲Netflix現象級巨作《Kpop 獵魔女團》拿下紐約影評人協會最佳動畫電影獎。（圖／摘自IMDb）
▲張惠妹跨年當天和獵魔女團HUNTR/X的隊長一樣，都染紫色頭髮。（圖／翻攝自IMDb）
資料來源：Threads

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

