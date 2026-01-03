歌后A-Lin（黃麗玲）、張惠妹日前在台東跨年晚會上合體，帶來滿滿笑料。當時倒數前，A-Lin突然自爆情史，比著海邊的方向笑說：「我第一次談戀愛的時候就是在那邊」，接著又比向公園，透露初戀對象在那邊給她喝維士比，還直接點名初戀地址是中正路52號，想不到這些地點現在都被粉絲一一整理出來，更在Google Maps標註出打卡位置，吸引眾人朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
A-Lin自爆初戀景點　樹下約會喝維士比

A-Lin在台東跨年演唱會上不僅狂飆高音，更忍不住自爆猛料。當時由於倒數前現場沒請主持人，A-Lin就拿著麥克風開始跟張惠妹大聊往事，比著海邊的方向笑說：「我第一次談戀愛的時候就是在那邊」，接著又比向公園大樹，透露：「我第一次談戀愛的對象給我喝維士比，在那邊」，讓阿妹一聽也笑翻，立刻追問：「在那邊的第幾棵樹？」

A-Lin也說自己絕對沒說謊，她在台東海濱公園有滿滿回憶，讓A-Lin忍不住直言：「我一踏上這的時候，（就有）初戀的感覺」。台下歌迷也全被A-Lin的驚喜發言逗樂，看得出來A-Lin上台前確實有喝了一些「飲料」。

▲A-Lin自爆初戀景點　樹下約會喝維士比（圖／Youtube＠臺東縣政府 Taitung County Government）
▲A-Lin比向公園位置，笑說第一次談戀愛的對象在那邊的樹下給她喝喝維士比。（圖／Youtube＠臺東縣政府 Taitung County Government）
太爆笑！Google Maps出現「A-Lin初戀地圖」

而A-Lin當時手指向的位置，現在也被粉絲一一挖出，更在Google Maps上標記出打卡景點，有「A-Lin初戀的樹」、「A-Lin初戀約會地點」還有「A-Lin初戀的海邊」，各種位置都被網友惡搞成地標。

▲太爆笑！Google Maps出現「A-Lin初戀地圖」（圖／ 翻攝自Threads）
▲網友發現Google Maps出現「A-Lin初戀地圖」，吸引萬人朝聖。（圖／ 翻攝自Threads）
中正路52號也紅了　房客否認：A-Lin初戀不是我

台東「中正路52號」更一夕爆紅，目前住在那邊的房客還開玩笑說自己現在很困擾，很多人跑去問他是不是A-Lin的初戀對象，他只好無奈澄清：「真的不是我啦」。據《東森新聞》報導，中正路52號的屋主也出面回應，表示這塊土地過去是製材所用地，他多年前才購入改建，想不到如今竟成網路熱議話題看打卡景點，他也始料未及，笑說歡迎大家去台東玩。

▲A-Lin在台東跨年，後台補妝又「補飲料」，還一直想讓台東縣長下台，被粉絲笑說，「是多醉」。（圖／官方提供）
▲A-Lin當晚在台東跨年演唱會上玩得超級嗨。（圖／台東縣政府提供）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

看更多A-Lin相關報導：

A-Lin到底有多搞笑！美國買酒被問年紀　當場對店員喊：我是你媽
A-Lin、戴愛玲、張惠妹合體喝到凌晨4點！粉絲笑翻：根本烈酒女團
A-Lin老公是蕭美琴偶像！黃甘霖一句話追到女神：我盜走了你的心

更多「2026跨年」相關新聞。

相關新聞

A-Lin演唱會超ㄎㄧㄤ！歌迷點〈我都記得〉她卻不記得：我的歌？

A-Lin跨年笑點懶人包／歌迷要阿妹在台東開唱！她反問：有預算嗎

A-Lin快接第37屆金曲獎主持人！觀眾喊話文化部：她被歌手耽誤了

A-Lin「娜魯one」哏紅到大陸　中國網友羨慕：這才是真正的直播