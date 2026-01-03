我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin比向公園位置，笑說第一次談戀愛的對象在那邊的樹下給她喝喝維士比。（圖／Youtube＠臺東縣政府 Taitung County Government）

▲網友發現Google Maps出現「A-Lin初戀地圖」，吸引萬人朝聖。（圖／ 翻攝自Threads）

歌后A-Lin（黃麗玲）、張惠妹日前在台東跨年晚會上合體，帶來滿滿笑料。當時倒數前，A-Lin突然自爆情史，比著海邊的方向笑說：「我第一次談戀愛的時候就是在那邊」，接著又比向公園，透露初戀對象在那邊給她喝維士比，還直接點名初戀地址是中正路52號，想不到這些地點現在都被粉絲一一整理出來，更在Google Maps標註出打卡位置，吸引眾人朝聖。A-Lin在台東跨年演唱會上不僅狂飆高音，更忍不住自爆猛料。當時由於倒數前現場沒請主持人，A-Lin就拿著麥克風開始跟張惠妹大聊往事，比著海邊的方向笑說：「我第一次談戀愛的時候就是在那邊」，接著又比向公園大樹，透露：「我第一次談戀愛的對象給我喝維士比，在那邊」，讓阿妹一聽也笑翻，立刻追問：「在那邊的第幾棵樹？」A-Lin也說自己絕對沒說謊，她在台東海濱公園有滿滿回憶，讓A-Lin忍不住直言：「我一踏上這的時候，（就有）初戀的感覺」。台下歌迷也全被A-Lin的驚喜發言逗樂，看得出來A-Lin上台前確實有喝了一些「飲料」。而A-Lin當時手指向的位置，現在也被粉絲一一挖出，更在Google Maps上標記出打卡景點，有「A-Lin初戀的樹」、「A-Lin初戀約會地點」還有「A-Lin初戀的海邊」，各種位置都被網友惡搞成地標。台東「中正路52號」更一夕爆紅，目前住在那邊的房客還開玩笑說自己現在很困擾，很多人跑去問他是不是A-Lin的初戀對象，他只好無奈澄清：「真的不是我啦」。據《東森新聞》報導，中正路52號的屋主也出面回應，表示這塊土地過去是製材所用地，他多年前才購入改建，想不到如今竟成網路熱議話題看打卡景點，他也始料未及，笑說歡迎大家去台東玩。