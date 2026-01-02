我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（如圖）飲酒演出、與觀眾互動，在台上金句連連，逗樂大票觀眾。（圖／台東縣政府提供）

▲A-Lin（如圖）黃湯下肚後，真性情十分圈粉。（圖／宜辰提供）

歌手A-Lin（黃麗玲）上月31日於台東跨年晚會演出，飲酒作樂、言論掀起話題，不禁讓人好奇她到底多愛喝？2022年7月17日，A-Lin在台北小巨蛋演唱會慶功宴上提到演出前準備，認了為身材、健康戒酒，接著記者提問：「多久沒喝了？」她秒自嘲：「2天！欸～」笑歪眾人，會上A-Lin更大方請記者媒體喝小米酒，十分體貼地喊：「工作也是要酒醉的吧！」2022年7月17日，A-Lin在台北小巨蛋舉辦完《A-LINK with PASSENGERS》演唱會，慶功宴上，她被問到演出前是否戒酒準備？A-Lin一臉嚴肅地招認：「為身材戒、為身體健康戒」，接著記者追問：「所以多久沒喝了？」她秒答：「2天！欸～」笑歪眾人。訪問中，A-Lin更分享當時身材變化，自嘲「忽胖忽瘦，有一種悲傷！」接著舉起手中的酒杯，向旁邊的記者朋友邀約：「來啦！喝啦喝啦！多喝一點，欸？攝影大哥們也要發一下啊，這麼辛苦的工作，也是要酒醉的吧！」足見愛喝及幽默程度，十分真性情。如今A-Lin因在台東跨年演出備受盛讚，該訪問片段再度被翻出，累積超過97萬人搶看，粉絲紛紛笑稱：「酒量不輸肺活量」、「 不可能以後A-Lin的畫面都要打警語了」、「很適合跟小S」、「 這種人最好相處，難怪跟阿妹喝到4點」、「 好想看她主持節目！」