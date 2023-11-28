竹科外溢效應加持！新竹市預售屋單價飆近80萬元 3大群族瘋買
據最新實價揭露，新竹市預售價位至高單價在今年9月已來到每坪79.7萬元，與8字頭僅一步之遙，而今年以來當地單價60-80萬元的住宅預售案。在地建商整併北門商圈880坪土地，推26層超高建築，今（28）正式公開，但已有23筆實價揭露，成交單價在每坪64萬至70萬元，買氣不俗。
記者徐銘穗/綜合報導
新竹縣市房價看漲，有「新天龍國」之稱。永慶房屋日前據實價登錄資料，揭露新竹縣市近年預售屋單價以3字頭為主流，占30.8%，其次是4字頭占25.9%，但驚人的是6字頭與7字頭占比已逼近2成，相當驚人。
新竹在地昌傑建設總經理郭嘉傑受訪表示，今年前兩季大新竹房市仍呈現多頭，雖然人工與原物料因素造成房價居高不下，消費熱度雖不如前年去年熱絡，但「消費熱度還是有」，主力消費群為在地傳產、自營商與竹科移居族群。
昌傑建設在新竹市舊城區、北門生活圈世界街與仁德街口，推出「昌傑謙謙」預售案，基地面積880坪，規劃為地上26層、36及42坪房型，總戶數196，為知名建築師李文勝規劃設計，降低建蔽率到34-35%，留了2/3的綠地空間享受恬然舒壓的生活情調，並採用日鐵制震規格。
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