獨／桃園知名牛肉麵分店開1個月倒閉「頂讓」 店家5字回應原因
桃園知名「川驕牛肉麵」號稱師承台北老字號牛肉麵，在桃園開店4年來已拓展2家分店，不過上月27日甫開幕的「中路店」昨驚傳倒閉，店門口貼出大大的「頂讓」二字，讓饕客惋惜不已，焦急問：「發生什麼事了？」而店家稍早也回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
「川驕牛肉麵」桃園藝文總店於2019年10月開幕，主打熬8小時的湯底，紅燒與清燉都各有鐵粉，採用的牛腱子肉厚實，口感不俗，特別的是店家使用「半自動化煮麵機」，制定一套SOP流程，就為了控管第一碗到最後一碗牛肉麵的品質。
上月，「川驕牛肉麵」才在臉書粉絲頁宣布，位在桃園區保定六街的第3號「中路店」10月27日開幕，未料昨（27）即流出店門口貼上「頂讓」二字，開幕僅1個月即「閉幕」。讓不少在地饕客感到十分錯愕，幫推繼續到藝文總店用餐。記者稍早至電店家，業者證實頂讓訊息，至於原因僅說「不方便透露」。
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