許淑華爆柯文哲核可「京華城容積變更840%」　 威京集團回應了

獨／桃園知名牛肉麵分店開1個月倒閉「頂讓」　店家5字回應原因

▲桃園知名川驕牛肉麵上月底甫開幕的中路店，昨（27）流出店門貼「頂讓」照片。業者5字回應原因。（圖／翻攝臉書桃園中路重劃區社團）
▲桃園知名川驕牛肉麵上月底甫開幕的中路店，昨（27）流出店門貼「頂讓」照片。業者5字回應原因。（圖／翻攝臉書桃園中路重劃區社團）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園知名「川驕牛肉麵」號稱師承台北老字號牛肉麵，在桃園開店4年來已拓展2家分店，不過上月27日甫開幕的「中路店」昨驚傳倒閉，店門口貼出大大的「頂讓」二字，讓饕客惋惜不已，焦急問：「發生什麼事了？」而店家稍早也回應了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「川驕牛肉麵」桃園藝文總店於2019年10月開幕，主打熬8小時的湯底，紅燒與清燉都各有鐵粉，採用的牛腱子肉厚實，口感不俗，特別的是店家使用「半自動化煮麵機」，制定一套SOP流程，就為了控管第一碗到最後一碗牛肉麵的品質。

上月，「川驕牛肉麵」才在臉書粉絲頁宣布，位在桃園區保定六街的第3號「中路店」10月27日開幕，未料昨（27）即流出店門口貼上「頂讓」二字，開幕僅1個月即「閉幕」。讓不少在地饕客感到十分錯愕，幫推繼續到藝文總店用餐。記者稍早至電店家，業者證實頂讓訊息，至於原因僅說「不方便透露」。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

今日必吃／訂到卻無故放鳥惹眾怒　因這碗牛肉麵「想吃得等2年」

拿坡里「三商巧福原汁牛肉麵披薩」開箱！酸菜是本體　滷蛋超入味

最美味牛肉麵是它！2023國際牛肉麵節「紅燒組TOP3」：金榜大洗牌

日本「翡翠騎士」來台擠爆7-11！高舉「蔥燒牛肉麵」　最愛買這物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞