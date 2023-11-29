防屏東大火重演 政院擬修法業者未訂消防計畫致死最重囚7年
為防範屏東明揚工廠大火憾事重演，行政院會明日擬提修法，在《消防法》部分增訂，要求一定規模以上或廠區內達到公共危險物品管制量的業者，必須訂定或落實消防防護計畫防災計畫，未來一定規模業者若未訂定或落實消防計畫等，導致有人員死亡，最重可處7年徒刑。
記者陳威叡／台北報導
據了解，在《消防法》部分增訂，要求一定規模以上或廠區內達到公共危險物品管制量的業者，必須訂定或落實消防防護計畫防災計畫，且要有相應的火災警報器等設備。
據悉，若違反上述規定致人於死者，將重罰100萬至500萬元，最重可處7年有期徒刑；若致人重傷則可罰50萬至250萬元，最重可處5年有期徒刑。
此外，草案也加重現行罰則，工廠及儲存化學品的場所若未提供位置平面圖等必要消防搶救資訊，罰鍰將自3萬元以上至60萬元以下，提高至上限300萬元；未指派專責人員統籌罰則，也將從罰鍰50萬元以上至150萬元以下，上限拉高至1千萬元。
而關於《工廠管理輔導法》修法內容，據了解，草案修正工廠違反製造、加工及使用危險物品達管制量以上的申報義務時，工廠負責人罰鍰金額上限由現行最高額5萬元增加為500萬元，並要求工廠負責人重視危險物品申報，以利工廠所在地的地方政府防災與救災。