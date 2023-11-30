莊群施喊「頭好痛」到死亡僅40分鐘 大馬醫生：熱風吹頭髮是誘因
馬來西亞女星莊群施（Queenzy）28日在拍戲期間，突然身體不適、頭劇痛，隨後昏厥，經過搶救後宣告不治，享年37歲，整個過程僅40分鐘，昨（29）日晚間家屬證實死因為「腦動脈瘤破裂」。大馬當地醫師警告，人如果有動脈瘤、血管畸形等先天性疾病，一旦太過勞累、睡不好造成血壓升高，突然吹頭髮增加溫度，血管就有可能支撐不住而爆裂，導致死亡。不過也有台灣醫師表示，溫度過高與血管爆裂，兩者並無直接關聯。
記者楊穎軒／綜合報導
28日接近中午，莊群施在劇組換裝後站著吹頭髮，忽然坐在椅子上說頭暈、頭很痛、想吐，眾人協助她躺下，這時莊群施已經暈倒，還有呼吸，但心跳很快，不久嘴唇和手腳發紫，救護車約5分鐘後抵達，緊急救治仍回天乏術，全程目睹的男藝人說：「從她說頭暈到離世，全程僅不過是30到40分鐘。」
據馬來西亞媒體《中國報》報導，家醫科醫師崔耀豪表示，莊群施是在吹頭髮後出現頭劇烈疼痛、反胃等症狀，很明顯是頭部和神經的症狀，而動脈瘤爆裂的誘因，包括工作疲勞、睡不好、血壓忽然飆高，吹頭髮時熱度又過高，血液循環變快，血管支撐不住就會瞬間爆裂，接著血液不斷在腦內流竄，心跳因此變快。
崔耀豪說，這時腦內壓力升高，即會出現頭暈、嘔吐等症狀，不過強調和老年人血管阻塞、血壓太高而出血不同，莊群施身材纖瘦，應該不是膽固醇高的病人，而且還年輕，血管要阻塞機會不大，最大的可能是先天性動脈瘤或血管畸形，加上後天因素，造成憾事。
《NOWnews今日新聞》今日稍早也訪問了雙和醫院神經內科醫師陳龍，他表示，腦動脈瘤直接破裂通常是突發性、毫無徵兆的，也沒有什麼明確的誘因，因此說吹頭髮溫度過高導致血管破裂，醫學上並不實際，也無需過度恐慌。
崔耀豪補充，一般健康檢查找不出腦中有長動脈瘤，必須藉由做電腦斷層血管攝影術（CT Angiography）才能發現，他也提醒，此疾病會遺傳，親友若有相關病史就要特別留意。
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