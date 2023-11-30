房市買氣連5升！11月全台交易量揚：低總房最夯　買氣料旺到明年

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至於在產品主力上，北北桃中1,500萬以下，台南高雄1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，總價多寡已經成為買方決定購買與否的關鍵，在總價思維下，高價區公寓反而逆勢成長。
而據永慶房產集團統計，11月全台交易量較10月小增3%，從縣市區域來看台北月增4%，新北與桃園持平，新竹縣市成長10%，台中增加3%，台南與高雄分別月增11%與1%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，年底傳統購屋旺季來臨，民眾購屋轉趨積極，加上新青安優惠貸款的政策發酵下，原本就有意購屋的首購族或符合資格的自住族群，決策時間縮短，加快腳步進場購屋；此外，在通膨仍高的狀況下，不少換屋、長期置產需求也有增加的跡象，讓11月房市交易月增3%，房市買氣連五升。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往選舉多會影響買氣，不過今年受惠於政策帶動，第四季買氣穩中有進，明年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估明年上半年表現應能延續今年下半年熱度，但下半年因為政經變數增加，情況還需要再觀察。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。