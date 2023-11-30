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房市買氣連5升！11月全台交易量揚：低總房最夯　買氣料旺到明年

▲住商、永慶今（30）公布11月房市，全台交易量都呈現上揚情形，專家料買氣將旺到明年Q1、Q2。（圖／記者徐銘穗攝）
▲住商、永慶今（30）公布11月房市，全台交易量都呈現上揚情形，專家料買氣將旺到明年Q1、Q2。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

11月進入尾聲，住商機構與永慶房產集團今（30）公布內部統計，發現11月全台房市交易量都呈現上揚情形，區域表現上全面優於去年，除雙北外，表現都比上月亮眼。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，八月新青安房貸上膛後，買氣開始直線加溫，特別是低總價個案，成交相對亮眼。而2023下半年這波買氣，估將一路旺到明年Q1、Q2。

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住商統計，11月交易量與10月相比略增6.8%，但比去年同期增加28.8%。徐佳馨表示，表現最佳的區域在桃園，月增達23.7%，年增也有20.8%，高雄在月成長上也有20.5%，年成長達25.4%，雖然台北市較上月減少3.1%，新北較上月減少10.6%，不過兩區年增均超過兩成，整體來說多數呈現正面表現。

至於在產品主力上，北北桃中1,500萬以下，台南高雄1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，總價多寡已經成為買方決定購買與否的關鍵，在總價思維下，高價區公寓反而逆勢成長。

▲低總價小宅仍是民眾買房首選房型。（示意圖／取自unsplash）
▲低總價小宅仍是民眾買房首選房型。（示意圖／取自unsplash）
而據永慶房產集團統計，11月全台交易量較10月小增3%，從縣市區域來看台北月增4%，新北與桃園持平，新竹縣市成長10%，台中增加3%，台南與高雄分別月增11%與1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，年底傳統購屋旺季來臨，民眾購屋轉趨積極，加上新青安優惠貸款的政策發酵下，原本就有意購屋的首購族或符合資格的自住族群，決策時間縮短，加快腳步進場購屋；此外，在通膨仍高的狀況下，不少換屋、長期置產需求也有增加的跡象，讓11月房市交易月增3%，房市買氣連五升。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往選舉多會影響買氣，不過今年受惠於政策帶動，第四季買氣穩中有進，明年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估明年上半年表現應能延續今年下半年熱度，但下半年因為政經變數增加，情況還需要再觀察。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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