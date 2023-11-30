麥當勞賺錢本業公開！不是漢堡、薯條 靠房地產前3季爽賺2278億
麥當勞（McDonald's）是全球知名的速食餐廳，全球有超過4萬間店，分布在119個國家及地區，不過麥當勞主要獲利來源卻不是靠賣漢堡和薯條，據財經網站Motley Fool報導，麥當勞最大的盈利來源其實來自房地產，光是2023年前三季，就賺超過73億美元（約新台幣2278億元）。
記者徐銘穗/綜合報導
Motley Fool報導指，麥當勞今年第三季直營店跟特許經營餐廳銷售額增長11%，整體營收年增14%，營收66.9億美元（約新台幣2,073億）。麥當勞指出銷售額的增長主要歸因於景氣疲軟的情況下，中高收入者對麥當勞的消費頻率增加。
不過，麥當勞最大的賺錢金雞母卻是來自於房地產，截至2023年第三季，麥當勞已在全球開設了4萬1200家門店，其中約有2100家為自營店，其餘為特許經營店，而麥當勞擁有大多數特許經營店的土地和建築物，加盟商不僅要付給麥當勞的特許經營費，還需每月支付租金。
截至目前，麥當勞的租金收入已超過73億美元（約新台幣2278億），占今年從特許經營商獲得的總收入的63.5%。這一部分租金收入占公司總收入的38%，顯示房地產成為麥當勞最主要的盈利來源。簡而言之，麥當勞食品銷售約占總收入的1/3，卻只占利潤的1/8。
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