邱以太、林葉亭母子嗑韓式料理！乍看以為姊弟 最帥星二代起底
知名造型師林葉亭、歌手高人傑的演員兒子邱以太繼承父母優良基因，被歸類為「最帥星二代」，24歲邱以太近日被拍到熱戀大9歲小模洪文安，姐弟戀受到關注，不過和他更像姊弟的是老媽林葉亭，邱以太日前在IG分享與媽媽聚餐的影片，半百林葉亭保養功力了得，母子倆猶如親姊弟。
記者楊穎軒／綜合報導
邱以太日前和媽媽林葉亭去吃平價韓式料理，發文也拍攝食記短片，55歲林葉亭綁著公主頭，梳妹妹頭瀏海，略施脂粉，穿娃娃裝，駐顏有術的她，視覺年齡宛如30歲出頭輕熟女，邱以太一身潮流打扮，雖然兩人沒有同框，但放在一起一點也不像母子，反而像姊姊和弟弟。
時尚達人林葉亭28歲嫁給搖滾歌手高人傑，1999年生下次子邱以太，邱以太擁有精緻五官、185公分衣架子身材，出眾外型和迷人特質讓他被「偶像劇教母」柴智屏簽下，邱以太曾就讀美國波莫納加州州立理工大學時尚服裝管理學系，除了模特兒工作、走過台北時裝週的秀，2019年以國片《下半場》踏入戲劇圈，演過電視劇《仙女姐姐來我家》、國片《成功補習班》，明年還有新劇《聰明鎮》要推出，星途備受看好。
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