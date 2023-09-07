最帥星二代／謝祖武獨子謝展榮後勢可期 邱以太承襲林葉亭好基因
娛樂圈藝人的孩子免不了受到鎂光燈關注，而外貌成為首要印象，因為父母的好基因，擁有高顏值的星二代美男不少，如演員謝祖武的兒子謝展榮、知名造型師林葉亭的兒子邱以太、王牌經紀人邱瓈寬的養子邱煌禕、音樂人李亞明的兒子李玉璽都是例子。
記者楊穎軒／綜合報導
謝祖武是演藝圈著名凍齡男星，與圈外人老婆江婷琳生下的獨子謝展榮，承襲雙親優良血統，有著深邃雙眼皮和大眼睛，瓜子臉又帶點嬰兒肥，眉宇間流露憂鬱小生的神韻，20歲的他熱愛表演，目前就讀臺北藝術大學戲劇學系三年級，今年以林心如製作的電視劇《有生之年》初試啼聲，面對楊貴媚、喜翔、鄭元暢、吳慷仁等前輩，雖然緊張，不過據悉第一場戲就讓眾演員驚豔。
時尚達人林葉亭與搖滾歌手高人傑所生的長子邱以太，擁有精緻五官、185公分衣架子身材，出眾外型和迷人特質讓他被「偶像劇教母」柴智屏簽下，今年23歲的他，曾就讀美國波莫納加州州立理工大學時尚服裝管理學系，除了模特兒工作、走過台北時裝週的秀，2019年以國片《下半場》踏入戲劇圈，演過電視劇《仙女姐姐來我家》，今年陸續還有新片《成功補習班》、新劇《聰明鎮》要推出。
「寬姐」邱瓈寬的21歲養子邱煌禕，母親是已故90年代當紅港星陳寶蓮，臉蛋俊俏、身高183公分的邱煌禕，為世新大學籃球健將，參加過2020至2022年大專聯賽，邱瓈寬曾放下手邊工作，親自現身球場看兒子比賽，邱煌禕生日時，還寫長文向邱瓈寬告白，母子感情相當好，去年底，邱煌禕加入台灣饒舌廠牌「Y.O MOB八歧大蛇」，做音樂也在各地活動演出，有意往音樂圈發展。
資深音樂人李亞明30歲獨生子李玉璽，2015年以電影《我的少女時代》「歐陽非凡」一角打開知名度，濃眉大眼、陽光笑靨為典型校草形象，此前以歌手身分入行，會創作的他，至今發行過4張正規專輯，曾參演新版電視劇《惡作劇之吻》、《神之鄉》、《最佳利益2－決戰利益》等，最新影集《師大公園地下社會》即將問世，李玉璽私底下個性無厘頭，常在粉專分享自創影短影片，也錄製許多綜藝節目。