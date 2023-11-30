政院通過《工輔法》修法 業者未依規定申報危險物品最高處500萬
鑑於屏東明揚大火釀嚴重死傷，突顯業者未依《工廠管理輔導法》規定，辦理申報危險物品或對危險物品數量、配置圖說等申報不實情事，行政院會今（30）日通過《工廠管理輔導法》修正草案，將函請立法院審議，修正工廠違反製造、加工及使用危險物品達管制量以上之申報義務時，工廠負責人罰鍰金額上限由現行最高額5萬元增加為500萬元，要求工廠負責人重視危險物品申報，以利工廠所在地直轄市、縣市政府防災及救災等工作，減少意外災害造成的損失。
記者陳威叡／台北報導
經濟部說明，本次修法重點在於，未依法申報危險物品或申報不實，提高工廠負責人罰鍰上限，從現行條文於違反申報義務時，裁處工廠負責人1萬元以上5萬元以下。考量工廠規模大小、違規情節輕重各有不同，大型工廠一旦管理出現缺失，恐將引起重大工安事件，故有必要大幅提高罰鍰上限。修法後，將罰鍰數額提高至5萬元以上500萬元以下，由主管機關依情節裁處。
此外，經濟部說明，修法重點還包括裁處罰鍰與限期改善併行，現行條文於違反申報義務時，由主管機關令其限期改善或申報，屆期不改善或未申報時，始能處以行政裁罰，其處罰方式及管制效果不足。
經濟部表示，修法後如工廠違反申報義務，主管機關可直接對違規工廠裁處罰鍰，並同時命其限期改善或申報，加強促使工廠依法申報效果。本次修法將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，盼儘速完成修法程序，以敦促工廠落實危險品申報義務，達成維護工廠內部及鄰近安全，減少意外發生風險。