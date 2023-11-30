拐88人赴柬埔寨當「豬仔」做詐騙　竹聯李振豪一審再判18年

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北院也分兩案審理，今年4月，依刑法買賣人口、妨害自由等罪，將李振豪判處18年，8名共犯各判11年至16年半；今天第二波宣判，北院再判李振豪18年，7共犯各判10年至18年不等徒刑。
全案定讞後，檢察官會向法院聲請定應執行期，多罪合併執行的上限為有期徒刑30年。北檢也已簽分他案追查幕後金主及人蛇集團。
檢方查出，全案起因一個以林晉宇為首的人口販運集團，涉自2021年11月起與柬埔寨詐騙集團成員接洽，由林等人在台招募人員前往柬埔寨工作，以從事博奕、遊戲客服、AV拍攝、開立金融帳戶、辦理貸款可獲利等詐術，誘騙國人到柬國。
國人一下飛機，就沒收護照，以每人美金1萬7000元至1萬8000元賣給當地博奕公司、金邊、西港等地詐騙園區的電信詐欺集團買家，若有人不從即以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控方法剝奪自由。
後因林晉宇不滿當地合作的集團給錢不乾脆，得知李振豪在柬埔寨有人脈，改與李振豪合作，由李振豪主導，並找柬埔寨另一個詐騙集團合作販賣台人。檢警調查，集團成員每誘騙1人，可取得美金1萬7000至1萬8000酬勞，約合台幣50萬至55萬元；李振豪抽3成，成員可分得新台幣3萬至5萬元，還有人每週固定抽佣1萬元，集團總共獲利1469萬多元。