力晶創辦人黃崇仁又買台北豪宅了　9年砸超過15億布局台灣不動產

台北君悅Bug單被取消！這2家5星飯店也被標錯價　萬元房變2千元

▲5星級高雄承億酒店高空泳池相當吸睛，今年7月發生1.3萬房標錯價變2200元，霸氣全認了。（圖／承億酒店提供）
▲5星級高雄承億酒店高空泳池相當吸睛，今年7月發生1.3萬房標錯價變2200元，霸氣全認了。（圖／承億酒店提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台北君悅飯店因訂房網Agoda標錯價，1晚8000多元的房間，只3000多元就能入住，日前旅遊網紅「機票博土不累哥」發現訂單突被取消，發文砲轟。事實上，5星飯店標錯價事件頻傳，近期高雄就有2家5星飯店標錯價，承億酒店1.3萬元變2200元，旅遊網紅「布萊N」一口氣訂了6晚順利入住，高雄晶英國際行館也是萬元房被易遊網標錯成1房2710元，但承億酒店與易遊網都認賠，被讚「保住商譽又賺到推薦」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌高雄承億酒店
事發在今年7月，「布萊N」說他當天在哥本哈根機場準備飛法蘭克福，「群組通報承億酒店在OTA（Online Travel Agent網路旅行社）上出現標錯價，一晚台幣約13000的尊爵家庭套房變成只要2200」，他一口氣連訂6晚，原先認為業者認賠機率不高，「但沒想到承億酒店跟OTA平台就是這麼大方大器」。

▲布萊N曬出承億酒店26坪套房的內部空間。（圖／翻攝布萊N 食宿人生臉書）
▲布萊N曬出承億酒店26坪套房的內部空間。（圖／翻攝布萊N 食宿人生臉書）
「布萊N」分享入住承億酒店26坪超大套房，直呼這麼新又高級的硬體，只有舒服可以形容，特別是那個高空泳池，本尊比照片還吸睛多了。除「布萊N」外也有不少素人在社群曬出Bug價入住高雄承億酒店照片，評論承億損失了一個夏天，「但保住商譽，還賺到很多部落客的推薦」。

📌高雄晶英國際行館
事發在今年9月，易遊網標價出包，在明（2024）年1月至6月入住高雄晶英的價格，標成每晚2710元，不少民眾手刀下訂明年228連假、端午連假入住。

事後，易遊網坦承會全數履約並承擔，目前已經更正房價。對此，高雄晶英國際行館表示「會做足準備款待好每一位旅客」。至於有多少筆訂單成立？易遊網並未透露。

▲高雄晶英國際行館今年9月也因易遊網標價出包，每晚2710元入住。易遊網全認了。（圖／晶英國際行館提供）
▲高雄晶英國際行館今年9月也因易遊網標價出包，每晚2710元入住。易遊網全認了。（圖／晶英國際行館提供）
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

 Agoda標錯！台北君悅一晚3000元「訂單被取消」　酒店發聲明道歉

樂桃機票標錯價「台幣變日圓」！大阪飛高雄600元　業者全數認帳

郭包下君悅飯店2538房！真的就是「總套」　加行政套房總房價曝光

郭台銘包單晚18萬君悅2538套房還不夠　他嘆多做2事藍白合一定成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞