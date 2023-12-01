台北君悅Bug單被取消！這2家5星飯店也被標錯價　萬元房變2千元

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事發在今年7月，「布萊N」說他當天在哥本哈根機場準備飛法蘭克福，「群組通報承億酒店在OTA（Online Travel Agent網路旅行社）上出現標錯價，一晚台幣約13000的尊爵家庭套房變成只要2200」，他一口氣連訂6晚，原先認為業者認賠機率不高，「但沒想到承億酒店跟OTA平台就是這麼大方大器」。
「布萊N」分享入住承億酒店26坪超大套房，直呼這麼新又高級的硬體，只有舒服可以形容，特別是那個高空泳池，本尊比照片還吸睛多了。除「布萊N」外也有不少素人在社群曬出Bug價入住高雄承億酒店照片，評論承億損失了一個夏天，「但保住商譽，還賺到很多部落客的推薦」。
📌高雄晶英國際行館
事發在今年9月，易遊網標價出包，在明（2024）年1月至6月入住高雄晶英的價格，標成每晚2710元，不少民眾手刀下訂明年228連假、端午連假入住。
事後，易遊網坦承會全數履約並承擔，目前已經更正房價。對此，高雄晶英國際行館表示「會做足準備款待好每一位旅客」。至於有多少筆訂單成立？易遊網並未透露。
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