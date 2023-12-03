亞錦賽文字直播／台韓大戰火球男徐若熙先發！中華隊先發名單出爐
2023棒球亞洲錦標賽（亞錦賽）今（3）日在台北大巨蛋揭開序幕，首戰由地主中華隊強碰韓國隊，中華隊派出味全龍王牌本土、23歲的徐若熙掛帥先發，南韓隊則是派出21歲、曾時韓國職棒榜眼的申憲珉，比賽將於晚間6點開打，而中華隊賽先發打序也已經出爐，第四棒由劉基鴻擔任，邱智呈打開路先鋒，廖健富則在第五棒擔任指定打擊。《NOWnews》也將透過文字不斷更新直播，和球迷一起替中華隊加油。
記者張志浩／綜合報導
本屆亞錦賽，中華隊24人名單以17位中職一軍體系球員為主，再加上3位旅外、4位業餘的好手，其中味全龍有5位球員入選為6隊最多，而韓國隊的24人名單中，也有17人是現役韓職球員，但以職棒二軍為主，加上部分大學球員，其中有4名左投、3名側投在陣。
🟡中華隊先發打序
第一棒 邱智呈（中外野）
第二棒 陳孝允（右外野）
第三棒 林承飛（游擊）
第四棒 劉基鴻（三壘）
第五棒 廖健富（指定打擊）
第六棒 陳文杰（左外野）
第七棒 林靖凱（二壘）
第八棒 宋嘉翔（捕手）
第九棒 拿莫伊漾（一壘）
先發投手：徐若熙
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🟡亞錦賽文字直播（賽事開打後不斷更新）
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