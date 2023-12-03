洗衣服一堆人愛加香香豆！達人揭真相　「衣服越洗越臭」2關鍵曝

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家事達人阿笙說「長期使用香香豆的話，也會讓洗衣機變得很黏，洗衣機內槽那邊都是厚厚的一層油，另外柔軟精也是相同的概念，洗久了都比較容易卡在洗衣機的縫隙，洗衣機污垢卡多了，衣服容易越洗越臭，就要找師傅來清了，如果說真的想要衣服香香的話，倒不如挑對洗衣精，然後外出噴香水即可」。
貼文曝光後，不少愛用香香豆的民眾紛紛回應「基本上可以留香很久這件事，就是很可怕！明明是要洗乾淨，可是要留香12週幹嘛」、「我本來也是有用，後來就不使用了」、「我本身是清潔洗衣機的業者，很開心遇到了解清潔劑特性的達人，分享清潔小知識」、「更可怕的是衣服的臭味洗不掉又跟著這個香味，或是衣服潮濕又有香香豆的味道，夾雜在一起才真的可怕，衣服洗乾淨比香更重要！」
事實上，在今年10月的時候，網路上就流傳一篇「香香豆會讓你衣服越洗越臭」的貼文，當時在臉書上廣為瘋傳。對此，台灣事實查核中心也實際訪問到兩位家事達人，得出結論「洗衣香香豆是一種為衣物添加香氣的產品，本身不具洗劑功能，其成分並不會回滲並影響衣物品質，而衣服之所以會發臭是因為穿過沒洗、晾在不通風的地方沒曬乾、沾到較難去除的髒臭污垢或者是洗衣機太髒等原因，跟使用香香豆無關」。
家事達人沈富育表示，若平時使用過多洗劑跟柔軟精等，殘留部分會結成垢不易排出，再加上洗完衣服後未通風乾燥就關上洗衣機蓋子，洗衣機內槽就會孳生細菌而發臭，進而影響到洗衣機的洗淨能力；家事達人陳映如也提到，很多人為了要把衣服洗乾淨而加入過多洗劑，結果適得其反。洗衣精不是放得越多越好，因為過量的洗劑會殘留在洗衣機裡，使得內槽產生污垢，影響洗衣效果。
綜合三位達人的說法，意即使用香香豆本身其實並沒有問題，但是如果使用過量的時候，就連洗衣精、柔軟精都同樣會造成加速洗衣機內槽會有累積污垢的情況，許多人不僅愛用這些芳香洗衣產品，但是用量不控制又不定期保養洗衣機，才是導致衣服洗不乾淨又發臭的最大關鍵。
至於到底多久要保養一次洗衣機、洗劑用量應該怎麼倒？專家建議，可依衣物的髒污程度調整洗劑使用量，最多使用到廠商的建議量即可，以免殘留在洗衣機內形成污垢、孳生細菌，洗衣機最好每洗30次衣服，就要用專用產品清潔洗衣機一次；如果平時沒有保養洗衣機，一年到一年半則應請專人將洗衣機拆開徹底清潔。
@cleantw2023不推薦香香豆的原因 ，我說的你認同嗎？#家事王阿笙 #淨淨 #家事#香香豆
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