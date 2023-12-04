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五月天演唱會「2理由讓五迷買單」掀議論　粉絲福利多重點在氛圍

▲五月天演唱會2個理由讓粉絲心甘情願買單，包含熱鬧的氛圍，以及團員間的互動。（圖／相信音樂提供）
▲五月天演唱會2個理由讓粉絲心甘情願買單，包含熱鬧的氛圍，以及團員間的互動。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／台北報導

天團五月天近來被大陸博主「麥田農夫」指控假唱，事件引起熱議，掀起討論，有網友點出其實五月天的演唱會其實重點不只是在唱功，而是現場的氛圍、以及五月天團員的垃圾話橋段。《NOWnews今日新聞》也詢問業內人士對於「對嘴」的看法，業內人士認為，歌手會因場合、狀況不同，去做調整。

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五月天在風波後，於所屬的相信音樂官方社群媒體上宣布會在12月8日於法國巴黎舉行演唱會時，全程直播，要大家一起見證，似乎想要外界來見證現場演唱功力。對於五月天陷入假唱風波，網路上掀起論戰，有許多人點出五月天演唱會上除了聽歌外，另外一個重點是現場熱鬧的氛圍、以及五月天團員的垃圾話橋段。

▲許多五迷苦等4年見到偶像，直呼像等了一千個世紀，相當寵粉的五月天利用微博點歌呼應讓粉絲點歌。（圖／相信音樂提供）
▲▼五月天開唱，時常會與粉絲互動。（圖／相信音樂提供）
▲五月天登上「超犀利趴12」。（圖／相信音樂）
 
五月天每次開唱中間都會有團員聊天的橋段，像是日前五月天在英國倫敦開唱時，阿信就曾公開表示自己在超市遇到五迷，但卻因為沒帶錢而無法請客的糗事；或是阿信被團員拱宣布婚訊等，而就《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，其實五月天演唱會除了網友點出的氣氛、垃圾話橋段是看點外，五月天與粉絲互動也是亮點之一，五月天在今年7月舉行的「超犀利趴12」上，雖然不是他們的專場，但身為壓軸的他們，還是給出滿滿粉絲福利，不僅送出「金排球」，還可以向五月天點歌，拿到金排球的粉絲甚至能憑著球，到後台與五月天相見。

博主「麥田農夫」指控五月天假唱，在社群媒體上提到透過專業軟體鑑定分析，演唱會上疑似有5首歌假唱。而針對「假唱」，《NOWnews今日新聞》詢問業內人士，業內人士認為：「因為有些場合狀況不同，歌手都會做調整，都會多少墊一些vocal音樂。」事實上，其實配合演唱會現場狀況與橋段，許多歌手在開唱時都會做出調整，或是為了呈現舞步意境，選擇對嘴，或是只放歌曲，不唱歌的狀況，在業界已不算是祕密。

此外，北京市文化市場綜合執法總隊針對「麥田農夫」指控一事回應，會將情況紀錄，若涉及調查，會在官方平台公布，同時也表明，五月天在北京的6場演唱會，官方都有安排執法人員現場監管。


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