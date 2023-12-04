五月天演唱會「2理由讓五迷買單」掀議論　粉絲福利多重點在氛圍

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五月天每次開唱中間都會有團員聊天的橋段，像是日前五月天在英國倫敦開唱時，阿信就曾公開表示自己在超市遇到五迷，但卻因為沒帶錢而無法請客的糗事；或是阿信被團員拱宣布婚訊等，而就《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，其實五月天演唱會除了網友點出的氣氛、垃圾話橋段是看點外，五月天與粉絲互動也是亮點之一，五月天在今年7月舉行的「超犀利趴12」上，雖然不是他們的專場，但身為壓軸的他們，還是給出滿滿粉絲福利，不僅送出「金排球」，還可以向五月天點歌，拿到金排球的粉絲甚至能憑著球，到後台與五月天相見。
博主「麥田農夫」指控五月天假唱，在社群媒體上提到透過專業軟體鑑定分析，演唱會上疑似有5首歌假唱。而針對「假唱」，《NOWnews今日新聞》詢問業內人士，業內人士認為：「因為有些場合狀況不同，歌手都會做調整，都會多少墊一些vocal音樂。」事實上，其實配合演唱會現場狀況與橋段，許多歌手在開唱時都會做出調整，或是為了呈現舞步意境，選擇對嘴，或是只放歌曲，不唱歌的狀況，在業界已不算是祕密。
此外，北京市文化市場綜合執法總隊針對「麥田農夫」指控一事回應，會將情況紀錄，若涉及調查，會在官方平台公布，同時也表明，五月天在北京的6場演唱會，官方都有安排執法人員現場監管。
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