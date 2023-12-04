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外商在台賣碳權要課稅　財政部公布營所稅計算方式

▲台灣碳權交易所11月中將開放法人開戶，預計年底前可望交易國外碳權。財政部也在今（4）日核釋外商在台銷售碳權課稅計算方式。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣碳權交易所11月中將開放法人開戶，預計年底前可望交易國外碳權。財政部也在今（4）日核釋外商在台銷售碳權課稅計算方式。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

因應全球氣候變遷，台灣2021年訂出2050淨零碳排的目標，還成立碳權交易所，11月中將開放法人開戶，預計年底前可望交易國外碳權。財政部今（4）日也核釋，外國營利事業透過台灣碳權交易所建置的交易平台，出售國外減量額度（碳權）所得，視為台灣來源所得，應依所得稅法規定，課徵營利事業所得稅，如果無法提出成本費用相關證明，就需以交易收入，按淨利率10%，來計算交易所得。

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財政部賦稅署進一步說明，外商若可提出帳簿、文據，應以出售國外碳權交易收入，減除相關成本費用，核實計算交易所得。若無法提出帳簿、文據核實計算所得，就需以交易收入，按淨利率10%計算交易所得；淨利率10%的訂定，主要借鏡其他國家標準及環境部委外研究報告調查相關數據，綜合評估而得。也就是說，未來外商透過台灣碳權交易所出售碳權，每100萬元收入須課徵2萬元營所稅收入100萬元乘以淨利率10%，再乘以營所稅率20%）。

賦稅署表示，外國營利事業在台灣境內有固定營業場所者，應由其固定營業場所，依相關規定計算所得，辦理所得稅結算申報，如果在台灣境內沒有固定營業場所，應委託台灣碳權交易所，根據10%淨利率計算所得，並按扣繳率20%計算應納所得稅，在交易價款中扣除，且由碳交所代理申報納稅。

賦稅署強調，外國營利事業可自取得收入日起算10年內，提示相關帳簿、文據，向台灣碳權交易所所在地的稽徵機關，申請核實減除該收入相關成本費用，重行計算所得額，並退還溢繳稅款。

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