趙少康遭控「貼女神太近」挨轟！林襄露面回應了：只想趕快結束
啦啦隊女神林襄日前出席慈善活動時，意外與國民黨副總統參選人趙少康同台，結果趙少康被質疑貼女神太近了，引發網友激烈砲火。對此，林襄今（5）日出席《炸裂吧！女孩》首映記者會時大方表示，不會感覺自己被冒犯，也沒有多想，因為當天舞台實在太小，只想趕快結束活動。
記者詹鎰睿／台北報導
林襄今日現身節目記者會，在24位亮眼的女孩中，依舊成為眾多媒體關注焦點，工作繁忙的她坦言，最近睡太少，太過操勞，感冒也還沒好，幸好經紀人明天准許放她一天假，讓她開心直呼，「我要睡覺、追劇、打遊戲牌位。」
聊到節目，林襄承認在錄影時有崩潰爆哭，覺得自己跟不上大家，壓力實在太大，回到家亂哭一通。談到印象最深的一刻，林襄懊悔表示，「我真的不應該穿增高鞋去爬山！」走了整整一個多小時，幸好有隊友的幫忙才安然度過。
對於趙少康日前同台的爭議，林襄還原當下狀況，「這是一個誤會啦！」因為當天舞台場地實在太小，實在不解被拍出來的照片，其他人都被修掉，覺得大家很有趣、很會聯想，「我當時沒有多想，只想趕快結束活動。」強調自己沒感覺被冒犯到，趙少康僅和她說，「謝謝妳也來參加這公益活動。」
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