孫尤安認《炸裂吧！女孩》超壞！90秒自介難度破表 怕隨時被淘汰
專屬女孩的大型養成實境秀《炸裂吧！女孩》今（5）日舉辦記者會，包含林襄、張雅涵、李芷霖、關詩敏、廖苡任、梓梓、邱子芯等24位不同領域的女孩通通現身，現場香味四溢，也讓人看見台灣女孩的超強魅力。外型高䠷亮眼的歌手孫尤安，立刻吸引大家關注，她分享節目安排的90秒自我介紹難度破表，很怕自己隨時會被淘汰。
記者詹鎰睿／台北報導
擁有維吾爾族血統的台灣創作女歌手孫尤安，雖然外型給人一種難以駕馭，又帶點距離感的氛圍，但實際上的她可愛又親切，自認是個「屁孩」，希望藉由《炸裂吧！女孩》改變外界給她冷漠的形象，讓大家更能看見她私底下活潑個性，她說，自己屬於慢熱型，一開始真的很怕生，幸好後面越來越熟，與隊友們相處都很融洽。
談到24位女孩中，有沒有最印象深刻的女孩？曾是韓國女團CLC出身的Elkie莊錠欣，就立刻吸引孫尤安關注，「Elkie的心理素質很強大，無論是挑戰過程，還是結束後，都很能接受遇到的挫折」，Elkie非常享受表演過程的態度，讓孫尤安直呼，「身為藝人，有這樣的特質很重要！」
聊到為什麼在記者會上哽咽？孫尤安笑說，她是看到隊友容容（謝予容）哭，她才哭，原來兩人都對節目安排的90秒自我介紹印象深刻。孫尤安解釋，那壓力很大，而且還在超大的室內體育館裡面，非常安靜，一般人也很難會去思考這樣的問題，必須用最直接、最簡短的方式介紹自己，怎麼樣去讓別人認識你，「可以說是人生最重要的時刻。」再加上製作單位什麼都不說，讓孫尤安很擔心自己被淘汰。
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