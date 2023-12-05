方文琳愛女于齊薇獲封「校花星二代」！哽咽認了：曾想退出演藝圈
由籃球國手錢薇娟率領林襄、關詩敏、廖苡任、于齊薇、梓梓 、邱子芯、孫尤安等不同領域，且經過嚴選的24位女孩參與的節目《炸裂吧！女孩》，在今（5）日舉辦首映記者會，其中方文琳女兒于齊薇，雖然擁有「輔大校花」、「最美星二代」美名，但她卻哽咽表示，其實在參加節目前，曾想過要退出演藝圈，回到家還被媽媽唸了一頓。
記者詹鎰睿／台北報導
現年24歲的于齊薇，擁有「輔大體育校花」的美名，外型亮眼的她也參與過廣告、電影、影集的拍攝。不過，于齊薇今日接受訪問時坦言，其實在接獲節目邀約前，「我已經決定要退出演藝圈。」她自認不太適合走這條路，也有回家和媽媽方文琳溝通過。
于齊薇回憶，媽媽當時嚴肅地告知她，「這是一個大節目，一定會被大家看到，所以如果妳想要追夢，就要好好努力。」也是這句話，才讓于齊薇決定再次挑戰自己。于齊薇表示，自己有嚴重的社恐（社交恐懼症），錄影首天一回家就抱著媽媽痛哭，「因為大家都好厲害，知名度都很高。」
「我是比較新的人，我媽就教我享受這個過程。」在媽媽的鼓勵下，于齊薇才越來越放得開，漸漸享受這過程，所幸現在的她，也接到很多工作，也有持續在拍戲，決定繼續追夢。
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