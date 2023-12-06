五月天捲假唱疑雲！歌手墊音幕後揭密　開唱場地、身體狀況是關鍵

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五月天近幾年開唱都是在戶外型的開放場地，無論是桃園國際棒球場、台中洲際棒球場、還是高雄國家體育場（世運主場館），都是萬人場地，外加長達3小時的演唱，對於歌手來說體力也非常考驗，且五月天的歌曲都是偏動感居多，場地關係加上歌曲屬性，其實演唱會上本來就會有墊一些人聲輔助，就像是一般民眾唱KTV也需要伴唱，同樣的道理。
假唱定義？開半麥、全麥與環境、歌手身體狀況有關
至於假唱的定義，墊的Vocal多少才能算假唱呢？就像有些歌手開半麥、開全麥，那都是根據當時環境、身體狀況而定，有趣的是，身為五月天主唱的阿信，歌聲確實高亢，但也常被網友封為「破音常客」，多少會因現場、身體不佳等原因導致破音，而且在演唱會上，阿信得一首接一首的唱，期間還要顧到廣大五迷，與粉絲互動、聊天。
每當阿信破音了，現場粉絲反而更嗨了，除了因為狀況少有，也有種沒來由的「親切感」----原來天團也會破音。《NOWnews今日新聞》記者詢問業內人士，業內人士認為：「因為有些場合狀況不同，歌手都會做調整，都會多少墊一些vocal音樂。」事實上，配合演唱會現場狀況與橋段，許多歌手在開唱時都會做出調整，或是為了呈現舞步意境，選擇對嘴，或是只放歌曲、不唱歌的狀況，在業界已不算是祕密。
墊音還有一個值得關注的一點，那就是五月天的演唱會，不僅是歌唱氛圍讓五迷始終買單外，還有一點就是五月天會在演唱會上積極與粉絲互動，身為大陸樂團「天府事變」的團長王梓鑫，在五月天被指控假唱後，也發表看法， 「我覺得像五月天這種現場互動量多的演唱會，半開麥才能保持演唱和互動的平衡。」
假唱風波正反評價 聽情懷還是聽唱功？
也因為如此，在風波爆發後掀起網友正反論戰，有人崩潰認為「華語樂壇要完了」，還有人強烈抨擊認為假唱應該要被禁演；有另一部分網友則是點出，大部分人還是願意買票聽五月天開唱，因為五月天演唱會的重點，放在演唱氛圍與團員的垃圾話中，可以說是聽情懷的。
《NOWnews今日新聞》也透過關係訪問到資深五迷，該五迷表示，其實演唱會現場，阿信的聲音狀態，或者忘詞，都很自然呈現，偶爾唱累了，把麥克風直接放下給歌迷唱都是常有的，又加上五月天開唱每次都是一連好幾天，其實喉嚨消耗真的很嚴重。因此是墊音？還是假唱？換句話說，也可以是一種輔助加成。若一竿子打翻所有墊音狀況，似乎還有許多討論的空間。
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