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國銀歐美商辦授信踩雷！黃天牧稱海外已納金檢　目前看沒弊案問題

▲針對本國銀行歐美商辦授信踩雷，金管會主委黃天牧今（6）日表示，已將海外金檢納入檢查重點，目前看來沒有特別弊案，就是一般授信管理上問題。（圖／記者顏真真攝）
▲針對本國銀行歐美商辦授信踩雷，金管會主委黃天牧今（6）日表示，已將海外金檢納入檢查重點，目前看來沒有特別弊案，就是一般授信管理上問題。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

歐美商業不動產爆雷，本國銀行也踩雷，金管會主委黃天牧今（6）日在立法院財政委員會表示，目前本國銀行在海外對歐美不動產的曝險僅新台幣1400多億元，今年6、7月金管會內部也掌握這些情況，並發函給銀行注意風險，也將海外金檢也納入檢查重點。目前看來沒有特別弊案，就是一般授信管理上問題。

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另外，國際信用評等機構穆迪（Moody's）將中國政府信用評等展望降至「負面」，黃天牧指出，目前銀行業持大陸債票券135億元、保險業則是101億元，合計僅236億元，部位很小，風險在可控範圍。

對於本國銀行歐美商辦授信踩雷，黃天牧說，主要是美國聯準會升息，加上疫情之後，工作形態改變，對辦公大樓需求有降低，導致歐美一些貸款戶未能如期還本付息，金管會在今年6、7月就已掌握這些情況，並發函銀行提醒注意風險管理，也將海外金檢納入檢查重點。

他還談到，即便疫情期間無法到當地國金檢，金管會也會在總行要求提供當地分行資料做檢視，目前有問題的個案主要是借款戶不能準時還本付息，真正損失要過一段時間才能精算，監理上是以及早提醒銀行注意。不過，黃天牧也說，就目前來看，沒有特別弊案，就是一般授信管理上問題。

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