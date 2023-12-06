國銀歐美商辦授信踩雷！黃天牧稱海外已納金檢 目前看沒弊案問題
歐美商業不動產爆雷，本國銀行也踩雷，金管會主委黃天牧今（6）日在立法院財政委員會表示，目前本國銀行在海外對歐美不動產的曝險僅新台幣1400多億元，今年6、7月金管會內部也掌握這些情況，並發函給銀行注意風險，也將海外金檢也納入檢查重點。目前看來沒有特別弊案，就是一般授信管理上問題。
記者顏真真／台北報導
另外，國際信用評等機構穆迪（Moody's）將中國政府信用評等展望降至「負面」，黃天牧指出，目前銀行業持大陸債票券135億元、保險業則是101億元，合計僅236億元，部位很小，風險在可控範圍。
對於本國銀行歐美商辦授信踩雷，黃天牧說，主要是美國聯準會升息，加上疫情之後，工作形態改變，對辦公大樓需求有降低，導致歐美一些貸款戶未能如期還本付息，金管會在今年6、7月就已掌握這些情況，並發函銀行提醒注意風險管理，也將海外金檢納入檢查重點。
他還談到，即便疫情期間無法到當地國金檢，金管會也會在總行要求提供當地分行資料做檢視，目前有問題的個案主要是借款戶不能準時還本付息，真正損失要過一段時間才能精算，監理上是以及早提醒銀行注意。不過，黃天牧也說，就目前來看，沒有特別弊案，就是一般授信管理上問題。