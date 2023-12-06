廣達梁家再砸13億買名人巷豪宅「皇翔御琚」 擁4戶代價逾25億元
睽違4年半，台北信義計畫區豪宅「皇翔御琚」（原名皇翔F4）再度出現交易，10月成交兩戶中樓層戶別，總價共計約13.1億元，單價落在215.1~218萬元，雖然是實價登錄以來的社區最低價，但該社區仍是忠孝東路五段236巷的最貴社區，買家是由兩位同姓自然人無貸款買下。據悉是廣達梁次震家族所購，梁家至今已擁有4戶皇翔御琚，總金額逾25億元。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，皇翔御琚因坐落信義計畫區，且緊鄰綠地及校園，是台北市兩百萬俱樂部豪宅中，少數巷弄門牌的高價豪宅，目前揭露的每戶交易，單價都維持200萬元以上水準，最高交易是2014年7月，15樓戶單價291.1萬元，社區車位也堪稱台北市最貴，一個要870萬元，雖然近四年沒有交易，如今買下建商餘屋，不排除是企業主因公司盈餘分配，或股利配息後，為家族置產的資產配置。
據了解，梁次震2011年7月砸下逾12億元買下2戶信義計畫區豪宅建案「皇翔F4」（後改名皇翔御琚）。根據謄本資料，當時1、2樓產權，面積約259.59坪，登記在梁次震名下；至於3樓，面積約290.64坪則登記在妻子梁秀卿名下，2筆均沒有貸款設定。
座落巷弄也沒差 皇翔御琚登名人巷最貴豪宅
觀察近三年此名人巷的億級豪宅交易，包括「國家藝術館」、「國美信義花園」、「信義公爵館」等都有交易，成交單價落在120.7~199.3萬元，而今年成交的這兩戶「皇翔御琚」，則是穩居兩百萬俱樂部的豪宅。
第一建經研究中心副理張菱育表示，信義區豪宅林立，幾乎已成豪宅聚落，近101大樓、信義百貨商圈，含金量高，雖然多數指標超級豪宅位在正馬路門牌上，彰顯格局氣派，但是素有名人巷之稱的忠孝東路五段236巷，路寬達15米，因此即使座落巷弄，反而有鬧中取靜的優勢，符合富豪對機能的需求，也能兼顧高度隱私性。
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