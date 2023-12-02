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如何買房／趙少康「20歲買2、3間公寓」　賴柯侯3人他買房史最慘

▲73歲的國民黨副總統參選人趙少康日前上廣播節目，分享自己20幾歲時就買了2、3間公寓，言論引發爭議。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）
▲73歲的國民黨副總統參選人趙少康日前上廣播節目，分享自己20幾歲時就買了2、3間公寓，言論引發爭議。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》即起每周六推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。2024總統大選倒數42天，73歲的國民黨副總統參選人趙少康日前吐露，自己在20幾歲時就買了2、3間公寓，笑說要教年輕人如何買房引發爭議。這次《NOWnews》整理2024總統大選檯面上的賴清德、柯文哲與侯友宜的買房史，這一位最慘，現在還背千萬房貸。

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趙少康日前先是在蘭萱主持的廣播節目中，笑談自己20幾歲就買房，，順著蘭萱「教年輕人怎樣理財賺進一桶金」的話，豪氣說「可以教他們（年輕人），沒問題啊！」發言被罵翻，質疑趙少康拿50年前舊事說嘴炫富。而同樣73歲的郭台銘則是24歲創業，38歲才買第一間房。

▲趙少康「20歲買2、3間公寓」，笑說要教年輕人買房，桃園市議員黃瓊慧虧，她比較想知道如何用1億買75億中廣大樓。（圖／Google地圖@陳淵然）
▲趙少康「20歲買2、3間公寓」，笑說要教年輕人買房，桃園市議員黃瓊慧虧，她比較想知道如何用1億買75億中廣大樓。（圖／Google地圖@陳淵然）
但趙少康隨後出席慈善活動澄清，表示內容是舉例，年輕時台北市一坪房價2~3萬元，位置比較偏在南港、內湖、景美，單價大概3萬元，如果買30坪的房子，總價大約90萬，自備款大概10~20萬分期，貸款60~70萬元，換算下來年輕人就容易買房。

說到買房這件事，《NOWnews今日新聞》整理2024總統大選參選人賴清德、柯文哲與侯友宜的財產申報情形，以及曾公開講述的買房歷史，發現賴清德第一次買房時向同學借錢湊15萬頭款，至今仍背千萬房貸最慘。

📌賴清德借錢湊頭款　起家厝轉手賺625萬

據監察院今年2月發布的第195期廉政專刊顯示，賴清德申報存款250萬餘元，與前次申報增加98萬餘元，申報土地、建物各1筆，皆在台南市安平區，且因購置台南安平房產，仍背負1507萬餘元房貸。

▲賴清德33歲買第一間房，向同學借錢湊15萬頭期款，不過持有29年，轉手賺進625萬元。圖為賴清德與蕭美琴拍攝宣傳照。（圖／賴清德競選總部提供）
▲賴清德33歲買第一間房，向同學借錢湊15萬頭期款，不過持有29年，轉手賺進625萬元。圖為賴清德與蕭美琴拍攝宣傳照。（圖／賴清德競選總部提供）
64歲賴清德在716凱道遊行登場，曾提及他當年第一次要買房時，沒有頭期款，找了以前班上同學幫忙，「有的借5萬，有的借10萬」，不用利息的之後再分期付款。

而媒體人黃揚明查核發現，賴清德所指是在1992年、33歲時，購入台南市中西區的房子約32.47坪，申報房地總價為560萬元，平均單價約17.2萬元一坪。2021年1月賴賣了這棟起家厝，賣出的房地總價約是1185萬元，帳面賺進625萬元，換算持有29年，房價增幅超過111%。

📌柯文哲借千萬買房　柯爸被追3萬贈與稅

據監察院今年4月發布的第207期廉政專刊顯示，柯文哲與妻子陳佩琪共申報2131萬3735元，較8年前剛當台北市長時縮水136萬多萬；有價證券有1173萬250元、保險851萬601元；土地申報9筆，分別位於台北市大安區、新竹市與澎湖縣馬公；房屋則登記6筆，除北市大安區的自用住宅，其他房屋則分別位於新竹市與澎湖縣馬。

64歲柯文哲最出名的買房史，在2010年底買下東門捷運附近巷內的電梯大樓「大安尚御」，供1家5口自住。2014和連勝文競選台北市長時，柯文哲自曝和爸媽借款千萬買房，因沒有借據，柯爸柯承發被國稅局追稅，補繳3萬1200元贈與稅稅金。

▲民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈。（圖／民眾黨提供）
▲柯文哲自曝和爸媽借款千萬買大安區6000萬元現宅，柯霸因此被國稅局追債3萬多元。圖為柯文哲與吳欣盈宣傳照。（圖／民眾黨提供）
至於房價，柯文哲妻陳珮琪曾說，房屋扣掉兩個機械車位，約莫6000萬左右，室內實坪約40坪，最初貸款約3000萬元，使用兩年寬限期，只繳息不繳本金，期間陸續還了一些本金，爾後每月本息約繳5萬多。「大安尚御」近年沒有交易紀錄，最近一筆實價揭露在2016年，84坪5樓戶雙車位，總價6988萬元，換算單價約83萬元。

📌侯友宜駁「文大包租公」　澄清是岳父所有

據監察院今年4月發布的第207期廉政專刊顯示，侯友宜與妻子任美鈴總共申報1140萬1458元，債券有4022萬232元，保險1093萬8359元；土地部分有5筆，侯友宜繼承嘉義朴子3筆、嘉義六腳1筆，另1筆在台北市中正區；房屋則有有北市中正區、嘉義六腳鄉及新北新莊區等3筆。

66歲的侯友宜從競選新北市長以來，最讓對手攻擊嘲諷的即是「文大包租公」，今年716凱道遊行前再度被翻出，稱侯友宜文化大學「大群館」（現改名為凱旋苑）數量從99間增加到103間，月租金也調高，最低1.6萬。

▲侯友宜不斷被攻擊是「文大包租公」，他多次澄清是閱附近50年前買的地，不是炒地皮，也非他名下財產。（圖／記者陳明中攝，2023.11.28）
▲侯友宜不斷被攻擊是「文大包租公」，他多次澄清是閱附近50年前買的地，不是炒地皮，也非他名下財產。（圖／記者陳明中攝，2023.11.28）
不過，侯友宜強調，「凱旋苑」（大群館）是岳父近50年前買的土地，不是炒地皮，也不是他名下的財產，錢也是太太那邊的，並不是他的，20幾年前蓋套房出租，「每一筆都有收據，也有繳稅，一切都合法」。侯友宜也說，20幾年前，他只不過是個刑警，也不像現在是政治人物，經得起檢驗。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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