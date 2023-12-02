如何買房／趙少康「20歲買2、3間公寓」　賴柯侯3人他買房史最慘

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但趙少康隨後出席慈善活動澄清，表示內容是舉例，年輕時台北市一坪房價2~3萬元，位置比較偏在南港、內湖、景美，單價大概3萬元，如果買30坪的房子，總價大約90萬，自備款大概10~20萬分期，貸款60~70萬元，換算下來年輕人就容易買房。
說到買房這件事，《NOWnews今日新聞》整理2024總統大選參選人賴清德、柯文哲與侯友宜的財產申報情形，以及曾公開講述的買房歷史，發現賴清德第一次買房時向同學借錢湊15萬頭款，至今仍背千萬房貸最慘。
📌賴清德借錢湊頭款 起家厝轉手賺625萬
據監察院今年2月發布的第195期廉政專刊顯示，賴清德申報存款250萬餘元，與前次申報增加98萬餘元，申報土地、建物各1筆，皆在台南市安平區，且因購置台南安平房產，仍背負1507萬餘元房貸。
64歲賴清德在716凱道遊行登場，曾提及他當年第一次要買房時，沒有頭期款，找了以前班上同學幫忙，「有的借5萬，有的借10萬」，不用利息的之後再分期付款。
而媒體人黃揚明查核發現，賴清德所指是在1992年、33歲時，購入台南市中西區的房子約32.47坪，申報房地總價為560萬元，平均單價約17.2萬元一坪。2021年1月賴賣了這棟起家厝，賣出的房地總價約是1185萬元，帳面賺進625萬元，換算持有29年，房價增幅超過111%。
📌柯文哲借千萬買房 柯爸被追3萬贈與稅
據監察院今年4月發布的第207期廉政專刊顯示，柯文哲與妻子陳佩琪共申報2131萬3735元，較8年前剛當台北市長時縮水136萬多萬；有價證券有1173萬250元、保險851萬601元；土地申報9筆，分別位於台北市大安區、新竹市與澎湖縣馬公；房屋則登記6筆，除北市大安區的自用住宅，其他房屋則分別位於新竹市與澎湖縣馬。
64歲柯文哲最出名的買房史，在2010年底買下東門捷運附近巷內的電梯大樓「大安尚御」，供1家5口自住。2014和連勝文競選台北市長時，柯文哲自曝和爸媽借款千萬買房，因沒有借據，柯爸柯承發被國稅局追稅，補繳3萬1200元贈與稅稅金。
至於房價，柯文哲妻陳珮琪曾說，房屋扣掉兩個機械車位，約莫6000萬左右，室內實坪約40坪，最初貸款約3000萬元，使用兩年寬限期，只繳息不繳本金，期間陸續還了一些本金，爾後每月本息約繳5萬多。「大安尚御」近年沒有交易紀錄，最近一筆實價揭露在2016年，84坪5樓戶雙車位，總價6988萬元，換算單價約83萬元。
📌侯友宜駁「文大包租公」 澄清是岳父所有
據監察院今年4月發布的第207期廉政專刊顯示，侯友宜與妻子任美鈴總共申報1140萬1458元，債券有4022萬232元，保險1093萬8359元；土地部分有5筆，侯友宜繼承嘉義朴子3筆、嘉義六腳1筆，另1筆在台北市中正區；房屋則有有北市中正區、嘉義六腳鄉及新北新莊區等3筆。
66歲的侯友宜從競選新北市長以來，最讓對手攻擊嘲諷的即是「文大包租公」，今年716凱道遊行前再度被翻出，稱侯友宜文化大學「大群館」（現改名為凱旋苑）數量從99間增加到103間，月租金也調高，最低1.6萬。
不過，侯友宜強調，「凱旋苑」（大群館）是岳父近50年前買的土地，不是炒地皮，也不是他名下的財產，錢也是太太那邊的，並不是他的，20幾年前蓋套房出租，「每一筆都有收據，也有繳稅，一切都合法」。侯友宜也說，20幾年前，他只不過是個刑警，也不像現在是政治人物，經得起檢驗。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。