輸慘了！緬甸軍政府處劣勢　民主團結政府外長：多數軍營會投降

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《日經亞洲》報導，辛瑪昂在11月底說：「緬甸軍隊士氣正處最低潮，因為敏昂萊（Min Aung Hlaing）領導的軍政府正快速失去民心與氣勢。我們已開始接受軍政府叛逃者，已可預料大多數軍營將會陸續投降。」她透露緬甸民主團結聯盟軍已攻陷多個邊境要塞，緬甸民眾也將會透過罷工等各種公民不服從運動抗議，聯合對敏昂萊軍政府的施壓。
美國國家戰爭學院國家安全戰略教授阿布達（Zachary Abuza）於《日經亞洲》發表的評論文章中分析，緬甸軍隊現已剩不到20萬人，士氣、軍心渙散，而且緬甸軍政府的軍隊紀律不彰，並且時常用威嚇手段迫使民眾屈服，早已讓緬甸民眾怨聲載道，在國際上更處於孤立狀態。
根據《華盛頓郵報》，緬甸軍政府過去兩年對反叛勢力採取殘酷手段打壓，包括對滿是平民的村莊進行大規模轟炸，導致近200萬人流離失所。如今面對反抗軍聯盟的多重進攻，緬甸軍政府的將軍們感到無所適從，緬甸軍政府節節敗退。
國際局勢分析師指出，敏昂萊領導的軍政府面臨的壓力越來越大，軍政府每天都在失去領地、軍營和軍事物資，內憂和外患的問題都在加劇。數個西方媒體如《CNN》、《金融時報》等等都以「緬甸軍政府政權面臨存亡之際」為標題形容緬甸軍政府的舉步維艱。
緬甸民主團結政府（NUG）稱，自10月27日自11月30日期間，軍政府總計在7個省邦、5個地區對平民進行了至少244次的針對性襲擊，導致全國平民死亡人數達到309人，並補充軍政府的轟炸、空襲與槍擊也造成至少413人受傷。
民主團結政府承諾，只要軍政府倒台，便會讓聯盟參與緬甸聯邦新架構的談判，攻城略地有利於聯盟增強談判籌碼。目前民主團結政府已預估軍政府會垮台，並正在跟中國北京政府釋出「比緬甸軍政府更可靠」的訊息。