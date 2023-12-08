侯友宜青年購物555方案！1500萬買房可選哪　台北這條路最有機會

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，面對物價上漲，通貨膨漲，對年輕人來說，以目前平均薪資4.5萬，要存一桶金確實不容易，而如果能購屋免頭期款，確實有助降低購屋門檻，和財務壓力。
不過購屋繳房貸是長期抗戰，一般長達30~40年，如果寬限期一過，月繳差距大，對於原本沒有積蓄或妥善理財規劃的年輕人來說，可能是溫水煮青蛙。建議有購屋意願的年輕人還是要提早做好理財規劃，避免衝動購屋。
1500萬成家 台北這三區有機會
台灣房屋統計台北市地政雲資料，今年前10個月1500萬以內的交易共3775筆，不過其中有2297筆為30年以上老宅，因此顧慮符合實際居住實用性和安全性，30年以內的交易約為1478筆，行政區分布中以中山區最多，有287筆，其中以林森北路最多，高達59筆！其次為文山區：196筆，主要在景興路有34筆，北投區也有182筆，以溫泉路最多，有27筆。
張旭嵐指出，台北商業機能、交通便利和工作機會都是首屈一指，因此房市求過於供，長期房價高，平均單價約70萬，1500萬若要台北成家，多半只能買老公寓或小宅，選擇相當有限，建議年輕人購屋可以先著眼新北外圍重劃區，或是桃園鐵道宅，高鐵站周邊，以通勤時間換空間，不僅屋齡可望較新，降低裝修費用需求，也有機會買到25坪以上，符合小資家庭居住的空間，有更好的生活品質。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。