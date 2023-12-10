雙12買一送一！最便宜速食一次看　雞塊6元、炸雞25元、披薩111元

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肯德基即日起至12月12日也祭出雙12優惠，「40457」4塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯(小)、「40567」風味雞汁飯、「40460」草莓起司冰淇淋大福共4款「買一送一」；其中上校雞塊「買4送4」才49元，換算下來一塊雞塊約6元！另有3款下午茶套餐99元，爽吃「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 才99元。
5組「個人超爽獨享餐」122元起下殺57折，「40589」2塊咔啦脆雞＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 或「40590」青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶(小) 都122元；「40592」開吃「5塊咔啦脆雞＋4塊上校雞塊＋2顆原味蛋撻＋2杯冰檸檬紅茶(小)」優惠價299元（12月6日至12月8日開放預購，12月9日至12月12日正式販售）。
📌拿坡里炸雞一塊25元！爽吃8塊炸雞桶「買一送一」399元
雙12購物節殺紅眼！即日起至2024年1月3日，拿坡里炸雞專賣店祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每桶內含6塊腿排＋2支雞腿，兩桶16塊炸雞只要399元（原價800元），相當於一塊炸雞25元，實在有夠便宜；對比才剛結束的上一檔優惠，同樣花399元，這次可以多吃4塊炸雞！必須要把握。同時間「胡椒雞翅買一送一」也特價120元，但限量售完為止。
三商i美食卡會員限定，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券，再省10元、只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日)；同樣用5點領券，「胡椒雞翅」再殺110元（即日起至12月10日開放領券，兌換至12月15日）。
📌必勝客不只「買一送一」！小披薩111元
即日起至12月12日，平日週一到週五於必勝客官網訂購，異國風味「
即日起至12月12日，必勝客官網副食更有「加1元多一件」好康！購買任一口味必勝客「霸王功夫雞翅(2支)」加1元可享