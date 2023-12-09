從台積電離職後悔了！他上網求問回鍋有機會嗎 老鳥曝2大真相
台積電被喻為台灣的「護國神山」，薪資待遇優於業界，是不少人的夢想職業，但也讓許多人離開後，難以適應其他公司，而興起回鍋念頭。一名前員工就在網路上發文表示，今年因為家庭因素，離開了台積電，但最近找工作一直碰壁，想再回去台積電工作，想問問大家自己有沒有機會。過來人點出，多的是跳來跳去的人，有沒有主管願意出手幫忙、先前在公司的表現及印象不能差才是關鍵。
記者李琦瑋／綜合報導
一名網友以「台積電離職想回鍋」為題，在Dcard發文指出，自己之前在台積電擔任技術員的工作，今年因為家庭關係離開台積電，但是最近找工作一直碰壁，不知道還有沒有機會可以回去，「之前有看人資有發mail給我，不知道還能不能通過mail跟人資聯絡」。
該文一出，立即引發網友熱議，許多網友建議找前同事或主管推薦比較快，「我記得回鍋簽核好像簽到最上面的人會不一樣，我也是回鍋的，但我是前老闆請我回去的，所以簽核上他處理是沒有問題，我不清楚細項，但你直接找前老闆或同事問會比較快」、「台積回鍋需要長官背書的，找找看之前主管吧」、「你這離職理由夠好，2年內回鍋沒問題的」、「基本上只要是我們部門主管要找，上面都會簽啦，只是可能會問為什麼而已，都是形式，我之前也找過一個去supplier的回來」。
相同的話題也在PPT論壇造成討論，網友們建議，「跳出來又跳進去的更多」、「可以回鍋，3進3出都有，看你之前離開有沒有撕破臉」、「如果當初和平分手（離職）的話，跳進去還比較容易」、「重點是裡面有主管要保你，在職表現出能力的話還有機會」、「直接找前同事或主管推薦比較快，關鍵還是能力、關係不能差」。