雙12爽吃8組「99元套餐」！漢堡＋薯條、雞塊＋蛋撻優惠一次整理

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漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。
更推薦4組百元有找的「99元划算套餐」，全新銅板下午茶「10塊雞塊＋薯條(中)」才99元、「8塊雞塊＋洋蔥圈」也是99元；個人超省餐則有3組99元好康，「西部小華寶＋4塊雞塊＋中可」、「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」、「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋薯條＋中可」全都可以99元爽吃，漢堡、點心和飲料都不錯過。
📌肯德基：3款下午茶套餐99元！爽吃「雞塊＋蛋撻」
◾️「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40463」4塊上校雞塊＋小薯＋雙色轉轉QQ球＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40464」中薯＋原味蛋撻＋雙色轉轉QQ球＋冰檸檬紅茶(中) 99元
📌摩斯漢堡：「燒肉珍珠堡＋大冰紅茶」99元！套餐最低79元
摩斯漢堡「冬日暖心季」即日起至12月17日，開吃「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。2023年12月18日至2024年1月1