迴轉壽司「吃這盤CP值最低」！老饕全認同：有錢人才拿　業者認了

雙12爽吃8組「99元套餐」！漢堡＋薯條、雞塊＋蛋撻優惠一次整理

▲雙12速食優惠盤點必吃套餐，漢堡王、肯德基、摩斯漢堡共8組「99元套餐」一次整理！「漢堡＋薯條＋可樂」、「10塊雞塊＋薯條」、「雞塊＋蛋撻＋冰淇淋大福＋綠茶」好划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙12速食優惠盤點必吃套餐，漢堡王、肯德基、摩斯漢堡共8組「99元套餐」一次整理！「漢堡＋薯條＋可樂」、「10塊雞塊＋薯條」、「雞塊＋蛋撻＋冰淇淋大福＋綠茶」好划算。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

雙12速食優惠盤點！《NOWnews今日新聞》幫大家抓出必吃飽足套餐，漢堡王、肯德基、摩斯漢堡共有「漢堡＋薯條＋可樂」、「10塊雞塊＋薯條」、「雞塊＋蛋撻＋冰淇淋大福＋綠茶」、「燒肉珍珠堡＋紅茶」等，共8組「99元套餐」划算優惠一次整理。

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📌漢堡王冬季優惠券！4組99元套餐吃爆
漢堡王冬季優惠券，即日起至2024年2月15日超狂12款「買一送一」爽吃73天，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，從雙12吃到聖誕節跨年。

更推薦4組百元有找的「99元划算套餐」，全新銅板下午茶「10塊雞塊＋薯條(中)」才99元、「8塊雞塊＋洋蔥圈」也是99元；個人超省餐則有3組99元好康，「西部小華寶＋4塊雞塊＋中可」、「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」、「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋薯條＋中可」全都可以99元爽吃，漢堡、點心和飲料都不錯過。

▲11月23日感恩節漢堡王連續10天請吃雞！吃貨週年慶優惠券爽吃12款「買一送一」；買2套華堡套餐免費送椒麻烤雞堡。21 Plus世紀風味館也有香草烤雞天天79折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王冬季優惠券！4組「99元套餐」吃爆。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基：3款下午茶套餐99元！爽吃「雞塊＋蛋撻」
◾️「40588」4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋草莓起司冰淇淋大福＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40463」4塊上校雞塊＋小薯＋雙色轉轉QQ球＋無糖茉莉綠茶(小) 99元
◾️「40464」中薯＋原味蛋撻＋雙色轉轉QQ球＋冰檸檬紅茶(中) 99元

▲肯德基雙12購物節大推4款「買一送一」、3款下午茶套餐99元爽吃雞塊＋蛋撻，5組個人獨享餐殺57折，雙人5塊炸雞桶套餐299元。拿出身份證繼光香香雞今免費送炸雞好康情報一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基3款下午茶套餐99元！爽吃「雞塊＋蛋撻」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：「燒肉珍珠堡＋大冰紅茶」99元！套餐最低79元
摩斯漢堡「冬日暖心季」即日起至12月17日，開吃「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。2023年12月18日至2024年1月1日，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價每組89元；即日起至2024年1月1日，多人分享餐「低碳植米海洋珍珠堡＋低碳植米燒肉珍珠堡＋方塊薯餅＋摩斯雞塊＋2杯大杯冰紅茶」優惠價每套299元等超值優惠。

▲摩斯漢堡教師節9折優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡「燒肉珍珠堡＋大冰紅茶」99元。（圖／記者蕭涵云攝）

漢堡王今開吃13款買一送一！「10雞塊＋薯條」99元　摩斯套餐79元

肯德基4款「買一送一」！雞塊蛋撻下午茶99元　5塊炸雞桶套餐299

肯德基聖誕巨大桶有「絕版比司吉」可單點　比鹽之花可可蛋撻受寵

雙12麥當勞、肯德基、必勝客買一送一！拿坡里炸雞25元一次整理

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