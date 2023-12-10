倒數34天最新戰報／柯火力全開！酸賴清德慚愧哭　批侯康走向傾中

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柯文哲近來加強空戰宣傳，接受媒體訪問也火力全開，談到賴清德老家被質疑違建，賴清德還因此哽咽，柯文哲酸，「下次去他家違建前面辦直播，讓他哭得更大聲」。柯文哲日前寫給黨員的一封信，批國民黨侯康配快速傾中，趙少康說何必抹紅別人，柯昨也嗆，趙少康本來就紅的，侯友宜是近朱者赤、近墨者黑。
不過柯文哲的宣傳車，三度遭爆料占用身障車位，民眾黨新竹黨部主委李國璋昨致歉，會加強要求工作人員舉止。
【國民黨】
侯友宜昨接受美國NBC（國家廣播公司）新聞網的專訪，談到兩岸的歧異，侯友宜表示，必須用和平的方式來解決，中共從來沒有放棄武力，因此，他不會存在不切實際的幻想，會備戰不啟戰，持續強化自己的國防戰備，並依據《中華民國憲法》，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話。侯友宜也說，當選總統後，每年的「行憲紀念日」都要放假，讓大家可以記得立國精神，不要讓台獨得逞，引來戰爭。
趙少康昨到台中與年輕人座談，被問到媒體報導版面比侯友宜還多，會不會功高震主？趙說，當選再說吧！現在最重要的是打贏這場選戰。他並引用歷史典故自比趙子龍，「趙子龍打天下、劉備坐天下，最終做王的是劉備嘛！」《憲法》明定副總統就是備位，備位就是備位，不會有憲政問題，總統不交代的話，什麼任務都沒有」。
【民進黨】
賴清德昨到新北市三重區幫立委林淑芬輔選，賴說，台灣則是民主模範生、經濟優等生，這次選舉要選有經驗的人、支持對的人，絕對不能走回頭路。賴接著到桃園輔選，他也說，要珍惜台灣的民主，台灣存在，中華民國就存在，主權不能讓。
此外，賴清德前天回新北市萬里區家鄉輔選時數度哽咽，柯文哲酸賴是因為違建問題「羞愧哭」。賴清德昨回應，是因為感動而流下眼淚，不是因為房子緣故。
蕭美琴昨說，她與賴清德能獲得國際信任，讓台灣未來有尊嚴及面子，選戰要贏，不只是因為愛台灣，更要讓台灣下一代有自信面對全世界的競爭。至於駐美工作遭藍營質疑，蕭美琴強調，台美關係有突破進展，大家有目共睹，台灣長期遭受中共打壓，面臨挫折是常態，每項工作都有挫折，從來都不是容易的事情，台美關係進展就是克服挑戰、挫折，持續成長。
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